Rückruf Yamaha Ténéré 700 Rally (2025): Gefahr für nachfolgenden Verkehr

Yamaha ruft die Ténéré 700 Rally (Modelljahr 2025) zurück. Grund sind nicht ausreichend gesicherte Schrauben am vorderen Kotflügel, die sich während der Fahrt lösen können. Ein Verlust der Schrauben stellt ein erhebliches Risiko für den nachfolgenden Verkehr dar.

Die Fahrzeuge wurden europaweit ausgeliefert. Der Rückruf wurde von Deutschland aus gestartet, Maßnahmen erfolgen unter anderem auch in Slowenien und Schweden.

Problem: Kotflügelschrauben könnten sich lösen Die Schrauben, mit denen der vordere Kotflügel montiert ist, könnten werkseitig nicht korrekt befestigt worden sein. Im Fahrbetrieb besteht die Gefahr, dass sich diese Schrauben lockern oder vollständig lösen. In der Folge kann sich der Kotflügel teilweise ablösen. Die herunterfallenden Schrauben stellen eine Gefahr dar – insbesondere für nachfolgende Fahrzeuge, die dadurch getroffen werden oder ausweichen müssen.

Laut EU-Meldung liegt ein Verstoß gegen die Verordnung zur Typgenehmigung und Marktüberwachung von Zweirädern vor.

Rückrufmaßnahme durch Yamaha Yamaha ruft betroffene Fahrzeuge über seine Importeure zurück. Halter werden gebeten, sich mit ihrem Yamaha-Vertragspartner in Verbindung zu setzen.

In der Werkstatt sollen die Befestigungsschrauben des Kotflügels überprüft und bei Bedarf nachgezogen oder ersetzt werden. Für Kunden ist die Maßnahme kostenfrei.

Unterschied Ténéré 700 und Ténéré 700 Rally Sie ist seit 2019 eines der erfolgreichsten Yamaha-Modelle und eine der beliebtesten Enduros: die Yamaha Ténéré 700. Für 2025 bekam sie ein Facelift, ein optimiertes Enduro-Fahrwerk und etwas mehr moderne Ausstattung – aber weiterhin nicht zuviel davon. Die Ténéré bleibt eine schlanke und relativ leichte "echte" Enduro.