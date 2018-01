An den Top 4 ändert sich bei der isolierten Betrachtung der privaten Neuzulassungen nichts: Die BMW R 1200 GS führt das Ranking mit deutlichem Vorsprung an, dahinter folgen Yamaha MT-07, Kawasaki Z 650 und Honda Africa Twin. Die Plätze 5 und 6 tauschen direkt die Rangfolge: die Kawasaki Z 900 schiebt die KTM 690 Duke hinter sich. Auch auf den restlichen Pltätzen der Top 50 herrscht Gerangel. Nur die KTM 1290 Super Duke GT hält stoisch ihren 30. Platz.

„Modell XY ist doch nur so weit oben, weil es so viele Händler-Zulassungen gibt!“ – „Ja, genau, Modell YZ wäre viiiel weiter vorn, wenn du mal nur die Zulassungen auf Privatpersonen sehen könntest!“ Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir die Zulassungen auf „juristische“ und „natürliche“ Personen der Motorrad-Neuzulassungen 2017 einmal separat betrachtet und können euch sagen: Ja, auf manche Modelle trifft das tatsächlich zu, auf andere weniger.

Sicherheitshalb klären wir hier noch mal die Begrifflichkeiten: Unter „natürliche Personen“ fallen laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) alle Fahrzeughalter, die ein Fahrzeug auf ihre Person anmelden, also Zulassungen auf Privatpersonen. Unter der Bezeichnung „juristische Personen“ wiederum laufen alle gewerblichen Zulassung, beispielsweise Händler-Zulassungen, Firmen-Motorräder, Fahrschul- und Miet-Motorräder, Anmeldungen auf Vereinigungen, Einsatzfahrzeuge der Polizei oder ähnliches. Die meisten Motorräder in Deutschland werden aber von Privatpersonen neu zugelassen: Von 2017 insgesamt 100.128 neu zugelassenen Bikes, laufen 78,4 Prozent auf Privatpersonen.

Motorräder, die besonders hervorstechen

Das Motorrad mit dem höchsten Anteil von privaten Neuzulassungen ist mit 98,7 Prozent die Kawasaki Ninja 650. In der bereinigten Statistik der privaten Neuzulassungen belegt sie Rang 33, im Gesamtranking liegt sie auf Platz 44.

Die BMW S 1000 RR ist mit 65,5 Prozent das Motorrad mit dem größten Teil an gewerblichen Neuzulassungen: 551 von insgesamt 841 Neuzulassungen macht das aus. Das kostet die bayerische Sportlerin ganze 15 Plätze in der bereinigten Statistik, was sie zum Schlusslicht der Top 50 macht.