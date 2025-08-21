Viel Retro-Bike fürs Geld: Preis-Leistungs-Sieger Retro-Bikes

Gerade Retro-Bikes wirken optisch oft hochwertiger, bieten konzeptbedingt aber selten mehr Komfort, Reisetauglichkeit oder gar überschäumende Performance. Dafür verkaufen die Hersteller das Gefühl, ein klassisches Motorrad zu fahren – oft zu einem höheren Preis als die Basismodelle.

6 Retro-Bikes mit der Note gut bis sehr gut Doch das stimmt nicht immer. In der Bestenliste von MOTORRAD stehen 6 Retro-Bikes, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, einige davon sogar mit einer 1 vor dem Komma.

MOTORRAD benotet Preis-Leistung Teil eines jeden MOTORRAD-Tests ist eine objektive Bewertung für das Preis-Leistungs-Verhältnis, das nach dem Schulnotensystem bewertet wird. Dabei fließen die Punkte der 1.000-Punkte-Wertung und der reale Preis des Testfahrzeugs in die Note mit ein. Die 1.000 Punkte verteilen sich auf die Kategorien Motor (250 P.), Fahrwerk (250 P.), Alltag (250 P.), Sicherheit (150 P.) und Kosten (100 P.).

Preis-Leistungs-Wertung Platz 5: Kawasaki Z 900 RS Yellow Ball Edition Mit einer Note von 2,5 in der Preis-Leistungs-Wertung von MOTORRAD steht die Kawasaki Z 900 RS Yellow Ball Edition auf Platz 5. Errechnet hat MOTORRAD diese Note aus den 661 Punkten aus einem Test 2025 und dem Preis des Testmotorrads von 13.649 Euro.

Übrigens Die Yellow Ball Edition der Z 900 RS zitiert eine Sonderlackierung in Gelb und Grün der ursprünglich orange-schwarzen Kawasaki Z1 von 1972

Preis-Leistungs-Wertung Platz 4: Benelli Leoncino 800 Zwar steht die Benelli Leoncino 800 mit einer Note von 2,2 in der Preis-Leistungs-Wertung auf Platz 4, allerdings erfuhr sie in einem Test 2022 nur 572 Punkte. Dafür kostete das Testmotorrad damals nur 7.699 Euro, was die "gute" Note ergibt.

Preis-Leistungs-Wertung Platz 3: Moto Morini Seiemmezzo STR Die Moto Morini Seiemmezzo auf Platz 3 der Preis-Leistungs-Wertung ist das erste Retro-Bike in der Wertung, mit einer 1 vor dem Komma. Ihre 1,8 in der Preis-Leistungs-Wertung erhielt die chinesisch-italienische Moto Morini durch eine Testwertung im Jahr 2023, von 589 Punkten bei einem Preis von 7.699 Euro.

Übrigens Aktuell bietet Moto Morini die STR in Deutschland als Pre-Season-Deal ab 5.999 Euro an.

Ebenfalls Preis-Leistungs-Wertung Platz 3: Yamaha XSR 900 Trotz des Sturzes von Platz 1 auf Platz 3: Mehr Retro-Leistung pro Euro geht nicht, denn mit 119 PS ist die Yamaha XSR 900 das stärkste Retro-Krad der aktuellen Wertung. Zwar sammelte die XSR im Test 2025 mit 672 Punkten 2 mehr ein als noch zuletzt. Doch durch den um 800 Euro auf 11.749 Euro gestiegenen Preis büßt sie 0,2 Notenpunkte auf eine immer noch gute Note 1,8 in der Preis-Leistung ein.

Preis-Leistungs-Wertung Platz 2: Yamaha XSR 700 Die Note 1,7 erreicht erneut die Yamaha XSR 700 in der Preis-Leistungs-Wertung und damit den 2. Platz der Bestenliste der Preis-Leistung der Retro-Bikes. 615 Punkte bei 8.199 Euro im Test aus dem Jahr 2023 ergeben diese Note. Aktuell bietet Yamaha die XSR 700 als Legacy-Modell ab 9.724 Euro an.