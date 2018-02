Motorrad-Neuzulassungen in Italien 2017

Das zweitbeliebteste Motorrad war in Italien im Vorjahr die Honda Africa Twin. In der gemischten Statistik liegt sie mit 3.216 Zulassungen auf Rang 9. Das heißt in den Top 10 der motorisierten Zweiräder über 125 cm³ tummeln sich 8 Großroller und zwei Bikes - eben die GS und die Africa Twin.

Die gesamte Statistik der Neuzulassungen in Italien 2017 (alle motorisierten Zweiräder über 125 cm³) seht ihr in der Tabelle.

Zum Vergleich: In Deutschland sortiert sich bei dieser Betrachtung die Vespa GTS 300 hinter BMW R 1200 GS und Yamaha MT-07 auf Platz 3 ein und schubst damit die Kawasaki Z 650 vom Podestplatz auf Rang 4. Aber das war’s auch schon. Der zweitbeliebteste Roller in Deutschland war im Vorjahr die Vespa MP3 500 LT, und die schaffte es mit ihren insgesamt 886 Neuzulassungen nur auf Platz 34 – zwischen Yamaha MT-10 und Suzuki V-Strom 650.

Top 20 Motorräder in Italien über 125 cm³

Italien ist die Nummer 1 in Europa, wenn es um die Zulassungen von motorisierten Zweirädern über 50 Kubik geht: 204.579 Einheiten waren es 2017. Deutschland steht mit 140.667 Neuzulassungen noch hinter den Franzosen (162.808 Neuzulassungen) auf Rang 3. Betrachten wir allerdings nur die Motorräder über 125 Kubik, ändert sich das Bild. In Deutschland wurden im Vorjahr 100.128 Bikes zugelassen, in Italien waren es 74.172 Einheiten.

Um die Statistik vergleichbar zu machen, haben wir die in Italien so beliebten Roller mal außen vor gelassen und uns die TOP 20 der Motorräder über 125 Kubik angeschaut. Zwar tummeln sich viele der in Deutschland beliebtesten Bikes auch bei den Italienern in der Favoritenliste, aber bis auf die BMW R 1200 GS (Rang 1) gibt es keine gleichen Platzierungen (siehe Tabelle und Bildergalerie).