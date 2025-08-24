Markenverzeichnis öffnen
Das sind die beliebtesten Roller im Sommer: Im Juli legen die Zulassungszahlen deutlich zu

Roller-Neuzulassungen Juli 2025
Sommerlicher Aufschwung mit Zulassungsplus

Im Juli 2025 wurden in Deutschland 5.319 neue Roller und Leichtkraftroller zugelassen. Damit liegt der Monat leicht über Vorjahr, der kumulierte Markt bleibt zweistellig im Minus.

Piaggio MP3 530 Exclusive
Foto: Piaggio

Die Roller-Neuzulassungen entwickelten sich im Juli 2025 positiv. Bei den Rollern über 125 cm³ wurden 2.159 Einheiten registriert – ein Zuwachs von 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Leichtkraftroller bis 125 cm³ schafften – wenn nur ein kleines – Plus: Mit 3.160 Zulassungen liegt der Wert zwar fast auf Vorjahresniveau (+0,1 %), doch das ist in diesem Zulassungsjahr ein Grund zum Jubeln.

Jahresvergleich: Minus bleibt deutlich

Von Januar bis Juli 2025 summieren sich die Zulassungen auf 10.192 große Roller (–14,1 %) und 13.643 Leichtkraftroller (–22,6 %). Das ist hauptsächlich auf den Vorzieheffekt durch Euro 5 zurückzuführen: Viele Modelle wurden Ende 2024 noch zugelassen, um 2025 noch verkauft werden zu können – diese Fahrzeuge tauchen in der Neuzulassungsstatistik nicht mehr auf, obwohl sie erst jüngst verkauft wurden.

Markenranking: Piaggio uneinholbar an der Spitze

Bei den Leichtkraftrollern bleibt Piaggio in der Jahresbetrachtung mit einem Marktanteil von 46,5 % unangefochtene Nummer eins, gefolgt von Honda (21,7 %) und Yamaha (8,7 %).

Bei den großen Rollern über 125 cm³ führt Piaggio klar mit 45,5 %, vor Honda (25,4 %) und BMW (5,8 %). Auffällig: Der Elektroroller-Hersteller NIU schafft es mit 5,9 % Marktanteil im Juli erstmals auf Rang drei sowie kumuliert im Jahresranking auf Platz sechs.

Modellranking: Vespa dominiert beide Klassen

Bei den 125er-Rollern führt die Vespa GTS 125 Super mit 2.794 Zulassungen, gefolgt von der Vespa Primavera 125 (2.005 Einheiten) und dem Honda Forza 125 (1.148 Einheiten).

125er-Roller Neuzulassungen Juli 2025
Motor Presse Stuttgart

Monatsbetrachtung Leichtkraftroller-Neuzulassungen Juli 2025.

Im Roller-Segment über 125 cm³ behauptet sich ebenfalls weiterhin die Vespa: Die GTS 310 Super liegt mit 2.922 Einheiten weit vor der Konkurrenz. Dahinter folgen die Vespa GTS 300 Super (801 Einheiten) sowie die beiden Honda-Roller ADV 350 und Forza 350 mit jeweils 605 Zulassungen.

Dreiradroller Piaggio MP3

Unter den Top-5-Rollern bleibt der Piaggio MP3 530 HPE als einziger Dreiradroller eine Ausnahmeerscheinung. Mit 495 Neuzulassungen im Zeitraum Januar bis Juli 2025 liegt der Dreiradroller stabil auf Rang 5 des Gesamtmarkts. Damit ist der MP3 das einzige Dreirad-Modell, das sich regelmäßig in den Top 10 der Zulassungsstatistik behauptet.

Roller Neuzulassungen Juli 2025
Motor Presse Stuttgart

Monatsbetrachtung Roller-Neuzulassungen Juli 2025.

Auf Rang 19 schafft es das dreirädrige Pendant von Peugeot, der Metropolis 400, mit 100 Neuzulassungen in diesem Jahr bisher.

