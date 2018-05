Dass sich Jäger und Motocross-Fahrer gegenseitig nicht gerade lieben, ist kein Geheimnis. Bei Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist der klassische Konflikt zwischen Jäger, der Ruhe will, und Offroad-Fahrer, der mal ins Gelände möchte, am Vorabend des ersten Mai auf blutige Weise eskaliert: Laut Polizei versuchte ein 56-jähriger Jäger dort in einem „Wald-/Ackergebiet“ (Polizeibericht) zwei Motocross-Fahrer zur Rede zu stellen, indem er sie mit seinem Toyota Hilux verfolgte. Dabei fuhr er nach ersten Polizeiermittlungen einem der beiden so dicht auf, dass der schwere Pickup die KTM rammte und den Motorradfahrer anschließend sogar überrollte.