Lesertouren bei MOTORRAD Zeig uns deine Tour (im MOTORRAD Tourenplaner)

Hiermit räume ich der Verlagsgruppe Motor Presse Stuttgart unentgeltlich das Recht ein, Bild und/oder Text beliebig oft und zeitlich und räumlich unbeschränkt sowohl auf der Internet-Plattform www.motorradonline.de als auch in gedruckter Form in der Zeitschrift MOTORRAD, deren digitalen und E-Paper-Ausgaben, in mobilen Applikationen, Büchern, Datenbanken und auch auf anderen Internet-Plattformen, wie sozialen Netzwerken oder im Rahmen von Content-Sharing zu präsentieren, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten und zum Abruf durch Dritte bereitzuhalten. Zudem verzichte ich auf das Recht auf Nennung der Urheberschaft bei der Beitragsveröffentlichung.

Außerdem sichere ich der Motor Presse Stuttgart durch das Einstellen meines Beitrags zu, dass ich über die vorstehend eingeräumten Rechte (inkl. der Zustimmung von abgebildeten Personen auf den Bildern) verfügen darf und noch nicht anderweitig darüber verfügt habe. *