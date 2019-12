MOTORRAD-Tourentipp - Die Sylvenstein-Tour Immer, bloß nicht am Wochenende

Einen guten Teil der Route deckt die Deutsche Alpenstraße ab. Das Besondere: Schlenker, die die Alpenstraße nicht macht, werden von unserer Route mit erfasst. So der Abstecher ins Karwendel und zum Spitzingsee.

Die Route führt ab Bad Tölz zum Walchensee, mit einem Abstecher nach Österreich zum Sylvensteinsee und weiter zum Sudelfeld. Die Straßen sind in sehr gutem Zustand. Am Kochelsee und am Sudelfeld sind Beschränkungen vorgesehen, um allzu forsche Fahrweise einzudämmen. Besondere Highlights sind der Sylvensteinsee und die Eng.

Fahrtdauer:circa 8 – 9 Std. (ohne Pausen), 2 Tage bei Einkehr mit Übernachtung / Gefahrene Strecke: 337 km

Start in Bad Tölz > Richtung Arzbach parallel zur B13 > in Lengries links auf die B13 > 3,2 km später links Richtung Jachenau > ab „Mühle“ Mautstraße (€4.-) > nach 12 km Einsiedel am Walchensee.

Option: In Einsiedel nach rechts Richtung Kochel > Urfeld nach Kochel kurvig (Fahrbahnteiler, Radarkontrolle) > am Kochelsee zurück Richtung Walchensee > weiter nach Wallgau > Mautstraße (€4.-) nach Vorderriss > in Vorderriss rechts Richtung Hinterriss/Ahornboden > 25 km bis zum Talende, Übernachtungsmöglichkeit > zurück nach Vorderriss und weiter zum Sylvensteinspeicher > über den Staudamm, der B307 35 km Richtung Tegernsee

Hinter Tegernsee Richtung Schliersee halten > in Aurach Richtung Hundham/Bad Fellnbach > ab Brannenburg zur Tatzelwurmstraße (Maut) > weiter aufs Sudelfeld

Talfahrt nach Bayrischzell > weiter Richtung Gaitenau, Stauden, Feistenau, Laitzach > in Laitzach rechts nach Jedling > dort links Richtung Miesbach > nach 1,3 km rechts Richtung Großseeham > direkt vor dem Seehamer See nach Reichersdorf, Thalham und Sachsenkam

In Sachsenkam Abstecher nach rechts zum Kirchsee > zurück nach Sachsenkam und Ende der Route in Bad Tölz.

