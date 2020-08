Dreiradroller Peugeot Metropolis Euro 5-Modell ab September 2020

Ein markanterer Look, mit stilisierten Krallen am Heck und Reißzähnen vorne in der Lichtsignatur, sollen die Designbrücke zum Peugeot-Logo schlagen – dem Löwen. Die Produktion des neuen Metropolis läuft bereits – und zwar im französischen Werk in Mandeure. Im Herbst soll der neue Dreiradroller dann auf den Markt kommen.

Der neue Peugeot Metropolis basiert auf dem Peugeot Metropolis RS Concept, das auf der EICMA 2019 präsentiert wurde. Er erhält aber nicht nur eine optische Auffrischung. Auch die Konnektivität des neuen Dreiradrollers erfuhr ein Update: Über eine eigene App können Fahrerinnen und Fahrer nun in Echtzeit Verkehrs-, Telefon- oder Sicherheitsinformationen vom Smartphone über das TFT-Display des Motorrollers abrufen.

Mit Autoführerschein fahrbar

Der Peugeot Metropolis möchte den Anspruch erfüllen, die Agilität eines Rollers mit der Stabilität eines Dreirads zu verbinden. Der 400 cm³-Motor wurde auf Euro 5 homologiert. Außerdem ist der Dreiradroller mit dem Autoführerschein fahrbar und ab September 2020 bei Peugeot- Vertragshändlern verfügbar. Der Preis wird im Herbst bekannt gegeben.

Der 399-cm³-Einzylinder des aktuellen Metropolis stellt 36 PS bei 7.250/min, 38 Nm maximales Drehmoment bei 5.750/min bereit und erreicht bei 135 km/h seine Höchstgeschwindigkeit. 3,8 Liter soll er auf 100 Kilometer verbrauchen, in den Tank passen 13,5 Liter Kraftstoff. Die Sitzhöhe beträgt 780 Millimeter, die Reifenggrößen 2 x 110/70-13 und 140/70-14, der Radstand 1.500 Millimeter. Auf die Waage bringt der bald überholte Metropolis 265 Kilogramm Leergewicht und verträgt 190 Kilogramm Zuladung. Ob und inwiefern sich die technischen Daten des neuen Metropolis ändern, erfahren wir im Herbst, wenn auch der Preis bekannt gegeben wird.

Fazit

Dass ein nicht vierrädriges Fahrzeug mit 400 cm³ Hubraum mit dem Autoführerschein gefahren werden darf, war bisher das schlagfertigste Argument des Peugeot Metropolis. Nun kommen noch eine aufgefrischte Optik, eine smarte App und Euro 5-Homologation hinzu.