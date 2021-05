Piaggio MP3 400 hpe Neue Dreirad-Variante mit 35,4 PS

Dreiradroller mit Neigetechnik dürfen in vielen Ländern mit dem Autoführerschein bewegt werden. Besonders in Frankreich und Italien erfreuen sich diese Modelle großer Beliebtheit.

400er ersetzt 350er

Piaggio ist in diesem Segment mit seinen MP3-Modelle unterwegs. Jetzt stocken die Italiener ihr Angebot um eine neue Version mit 399 Kubikzentimeter-Viertakteinzylinder auf, die sich zwischen den Bestandsmodellen MP3 300 hps und MP3 500 hpe Sport Advanced einsortiert und die alte 350er-Version ersetzt. Der neue MP3 400 hpe ist in einer Basis- und einer Sport-Version zu haben. Auch leistungsmäßig sortiert sich der Euro 5-400er mit 35,4 PS und 37,7 Nm Drehmoment zwischen 26 PS starken 300er und dem 44 PS starken 500er ein und liegt so genau auf Augenhöhe mit dem Peugeot Metropolis und dessen neuer Ausstattungsvarianten.

Die dreirädrige Grundauslegung und die Neigetechnik teilen sich alle drei Modelle, optische Zwillinge sind der 400er und der 500er. Im Frontschild stecken LED-Tagfahrleuchten, die Rauchglasscheibe mit integrierten Handschützern bietet viel Windschutz. Das beleuchtete Staufach unter der elektrisch verriegelten Sitzbank nimmt zwei Integralhelme auf. Im Staufach über den Armaturen findet sich ein e USB-Ladesteckdose. Das Mia-Kommunikationssystem, das Smartphones per Bluetooth ins Bordsystem integriert, gehört beim 400er zur Serienausstattung. Zur Ausstattung aller MP3-Modelle gehören ABS und eine Traktionskontrolle.

Piaggio

Der Piaggio MP3 400 hpe ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Nero Lucido und Grigio Materia, jeweils in Kombination mit einer schwarzen Sitzbank und grau lackierten Felgen. Gleich vier Farbvarianten sind für den Piaggio MP3 400 hpe Sport verfügbar: Nero Meteora, Bianco Luna, Argento Cometa und Blu Zaffiro. In allen Fällen sind Felgen und Bremssättel schwarz lackiert.

Preise für die neue Modellvariante nennt Piaggio noch nicht.

Fazit

Piaggio ersetzt in seiner MP3-familie die 350er-Variante durch ein neues 400er-Modell. Das entspricht technisch der 500er und bietet knapp über 35 PS.