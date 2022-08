Mitt 330 GTS aus Spanien Großer Roller für kleines Geld

Die Anforderungen sind hoch. Roller sollen leicht, flink und schnell sein. Dazu brauchen sie viel Stauraum, müssen adrett aussehen und vor allem erschwinglich sein. Maxi-Roller in der Klasse über 300 Kubik und knappen 30 PS können das alles. Nur sind sie dabei nicht günstig. Der Mitt 330 GTS bietet alle Vorteile zu einem Preis von nur gut 4.000 Euro – in Spanien.

Mitt 330 GTS

Mitt bezieht seine Motorräder und Roller von einem chinesischen Hersteller. Dessen Kräder laufen in England als Beispiel unter Lexmoto. Nach Europa kommen die Mitts über den irischen Importeur Bulldog Motors. Neu im Programm ist der Maxi-Roller 330 GTS. Den Antrieb übernimmt ein wassergekühlter Einzylinder mit 276 Kubik, der 23 Nm und 27 PS bei 8.000 Touren produziert. Per stufenlosem Getriebe und Fliehkraftkupplung treibt er ein 14 Zoll (ca. 36 Zentimeter) Hinterrad mit einem 140/70-Reifen an. In der Telegabel vorn dreht sich ein Reifen mit den Dimensionen 120/70 in 15 Zoll (ca. 38 Zentimeter). 120 km/h sollten drin sein, und die werden von 3 Scheibenbremsen, Radial-Sätteln vorn und einem Zwei-Kanal-ABS verzögert.

Einfaches Fahrwerk

Das Fahrwerk des Mitt ist einfach aufgebaut. Im Lenkkopf führt eine nicht einstellbare Telegabel, im Heck dämpfen und federn zwei in der Vorspannung einstellbare Federbeine das Gewicht von nur 165 Kilogramm. Hinzu kommen noch 16 Liter Benzin im Tank.

Viel Platz

Unter der Sitzbank eröffnet die Fernentriegelung ein großes Staufach für Jacke und Helm sowie den Blick auf die einfach zu erreichende Starterbatterie des 330 GTS. Bisher ist von den günstigen 4.000 Euro wenig zu erkennen. Und selbst die serienmäßige LED-Beleuchtung und die beiden zusätzlichen Staufächer im Beinschild lassen den günstigen Preis nicht erkennen.

4.000 Euro sind doch zu sehen

Erst die Blicke auf den hinteren Teil des Mitt 330 GTS und den Antriebsstrang und die Qualität des Lacks oder der durchgefärbten Plastikteile lassen die niedrigen Produktionskosten erahnen. Doch selbst dann ist das Paket des großen Mitt rund und stimmig, was das übersichtlich gestaltete Cockpit mit Drehzahlmesser und kleinem Bordcomputer unterstreicht. Mitt bietet den 330 GTS derzeit in einem matten Weiß oder Schwarz an. Der Preis von 3.995 Euro gilt für Spanien, in Deutschland kostet der Mitt derzeit 4.599 Euro zuzüglich Versand vom irischen Importeur. Zusammengeschraubt werden muss er dann noch zu Hause.

Fazit

Ein Maxi-Roller mit 27 Ps für nur knapp 4.000 Euro. In Spanien ist das mit dem Mitt 330 GTS möglich. Zwar schließt man in Sachen Finish und Ausstattung einen Kompromiss, aber vergleichbare Roller etablierter Hersteller kosten um 2.000 Euro mehr. Nach Deutschland kann der Mitt über Irland für 4.599 plus Versand bestellt werden.