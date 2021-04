Lexmoto LXS 125 2021 125er China-Sportler für England

Von Zongshen hat vielleicht der ein oder andere schon etwas gehört. Der Autor kennt die Firma seit 2001 von der Langstrecken-WM. Damals sind die Chinesen erstmals mit einem eigenen Team an den Start gegangen. Allerdings nicht auf einer Zongshen, sondern auf einer Suzuki GSX-R, wenn mich nicht alles täuscht. O-Ton eines unserer Fahrer damals: "Die Jungs haben ein Gottesvertrauen in ihre Reifen." 20 Jahre später wieder Zongshen und Supersportler. Dieses Mal aber nicht in Spa mit 1.000 Kubik, sondern in England mit 125 Kubik, unter dem Label Lexmoto und mit Under-Seat-Auspuff. Womit wir wieder im Jahr 2001 wären.

Lexmoto LXS 125

Den kleinen Insel-Sportler treibt ein Einzylinder mit 125 Kubik an. Der wassergekühlte Single leistet 13,8 PS bei 8.750 Touren und bringt die LXS über sechs Gänge auf 110 km/h. Schlanke 155 Kilo strecken sich dabei auf zackige 1.313 Millimeter Radstand bei einer Sitzhöhe von moderaten 790 Millimetern. Ungewöhnlich, erneut etwas 1990er-Style, sind die Reifendimensionen mit 16 Zoll Durchmesser. Gebremst wird per teilintegralem hydraulischem Bremssystem mit einer halbschwimmenden Doppelscheiben vorn und einer einzelnen Scheibe mit Schwimmsattel hinten. Das einfache LCD-Instrument informiert über die grundlegendsten Informationen.

Kampfpreis in England

Lexmoto bietet die LXS 125 in England für 2.499 Pfund, umgerechnet 2.900 Euro an. Die Farbauswahl beschränkt sich auf eine Version in mattem Grau mit fluoreszierendem Gelb oder einer schwarz-blauen Lackierung an.

Umfrage 2512 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Schöne bunte Welt. Die Millionen-Produktion in Chinas Zweiradwerken erlaubt eine mannigfaltige Modellauswahl für die europäischen Märkte. Was in England als Lexmoto verkauft wird, könnte per deutschem Importeur unter einer völlig anderen Marke laufen. Muss es aber nicht.