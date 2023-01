Die beliebtesten Roller in Deutschland 2022 Zweirad-Neuzulassungen im Plus dank Roller

197.968 Zweiräder wurden 2022 in Deutschland insgesamt verkauft. Motorräder markieren mit 107.027 (-7,3 % zum Vorjahr) Stück die größte Kategorie, gefolgt von 31.966 Leichtkrafträdern (- 0,2 %). Die Roller hingegen machten kleinere Stückzahlen, liegen dafür stark im Plus: 30.251 Leichtkraftroller wurden neu zugelassen (+ 8,0 %) sowie 17.922 Roller mit über 125 Kubik Hubraum (+ 15,7 %).

Woran liegt’s? An einer gesunkenen Nachfrage nach Motorrädern höchstwahrscheinlich nicht. Die war, wie in den Jahren zuvor, hoch. Doch die meisten Hersteller kämpften 2022 immer noch mit Lieferschwierigkeiten. Und wie es scheint, gilt das umso mehr, je komplexer das Fahrzeug. Das würde erklären, warum die gestiegene Nachfrage im Bereich der Roller im vergangenen Jahr besser bedient werden konnte.

Piaggio verliert minimal 125er-Marktanteile

Mit 44,7 Prozent ist Piaggio immer noch der unangefochten größte Player bei den 125er-Rollern. Vor allem die Vespas des italienischen Konzerns dominieren die Zulassungszahlen. Vespa GTS 125 (Platz 1), Vespa Primavera (Platz 2) sowie Vespa Sprint (Platz 13) kommen zusammen auf über 10.700 Einheiten. Im Pulk sind die 125er-Vespas somit noch beliebter als die BMW R 1250 GS (8.528 Einheiten), die ohne Halbleiter-Mangel womöglich die 9.000er-Hürde gepackt hätte, wenn nicht noch mehr.

Honda gewinnt Marktanteile

Die Marktanteile, die Piaggio verliert, gehen zu einem Teil auf das Konto von Honda. Der japanische Hersteller brachte viele neue Modelle oder modellgepflegte Roller für fast jeden Geschmack – und die Strategie zahlt sich 2022 aus. Zu den Marktanteilgewinnern gehört neben Honda vor allem der Elektroroller-Hersteller Niu.

3 Elektroroller in den 125er-Top 20

Im Vorjahr, also 2021, repräsentierte der Niu NQi GT allein die Kategorie der Elektroroller in den Top 20 der beliebtesten 125er-Roller – und zwar auf Platz 14 mit 450 Stück. 2022 sieht das schon anders aus: Der NIU kommt auf mehr als doppelt so viele Zulassungen und klettert mit 1.090 Einheiten auf Rang 6. Auf Platz 11 finden wir den Scutum Silence SO2 (715 Einheiten) und auf Rang 18 den Piaggio One, Piaggio 1 genannt.

Die beliebtesten 125er-Roller 2022 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 125 Super 5.944 2 Vespa Primavera 4.130 3 Honda SH 125 2.874 4 Honda Forza 125 2.110 5 Piaggio Medley 125 1.386 6 Niu MQi GT 1.090 7 Honda PCX 125 1.068 8 Aprilia SR GT 125 936 9 Yamaha X-Max 125 892 10 Piaggio Liberty 125 862 11 Scutum Silence S02 (E-Roller) 715 12 Peugeot Tweet 125 678 13 Vespa Sprint 125 630 14 Honda Vision 110 563 15 Kymco Like II 125 469 16 Peugeot Django 125 465 17 Yamaha N-Max 125 448 18 Piaggio 1 (E-Roller) 381 19 Sym Jet 14 337 20 Kymco Agility City+ 125 336

Die beliebtesten Roller mit mehr als 125 Kubik

Hier beherrscht Piaggio ebenfalls das Feld – und zwar mit 53,3 Prozent Marktanteil. Und ebenso wie bei den 125er-Rollern führt eine Vespa das Feld der großen Roller an. Auf 7.139 Neuzulassungen kommt die Vespa GTS 300 Super. Auf Platz 2, ebenfalls aus dem Hause Piaggio, der MP3 300. Mit seinen beiden Vorderrädern vor allem bei Autofahrern und Ganzjahres-Fahrern beliebt. Als einziger Elektroroller unter den großen Rollern ist dieses Jahr wieder der BMW CE 04 dabei – er landet auf dem 8. Platz, knapp hinter dem BMW C 400 GT.

Die beliebtesten großen Roller (> 125 cm³) 2022 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 300 Super 7.139 2 Piaggio MP3 300 770 3 Piaggio Beverly 400 HPE 732 4 Honda SH 350 651 5 Honda Forza 350 626 6 Peugeot Metropolis 400 606 7 BMW C 400 GT 582 8 BMW CE 04 550 9 Piaggio MP3 500 545 10 Honda SH 150 530 11 Yamaha X-Max 300 525 12 BMW C 400 X 456 13 Honda ADV 350 448 14 Yamaha T-Max 560 424 15 Honda X-ADV 380 16 Kymco DT X360 356 17 Aprilia SR GT 200 261 18 Suzuki Burgman 400 231 19 Sym Joymax 221 20 Kymco Downtown 350 190

Fazit

In absoluten Stückzahlen sind die Roller den Motorrädern und Leichtkrafträdern zwar am Markt unterlegen, doch in Sachen Wachstum retten sie den Zweiradmarkt 2022 ins Plus.