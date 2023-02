Neuzulassungen große Roller und 125er-Roller Die beliebtesten Scooter im Januar 2023

Die Zweirad-Zulassungen verzeichnen im Januar mit rund 33,6 Prozent ein starkes Plus gegenüber dem Vorjahresmonat. In absoluten Zahlen generierten die Motorräder mit mehr als 125 Kubik Hubraum dabei die höchsten Zuwächse (plus 1.045 Neuzulassungen entsprechen 30,1 Prozent). Das stärkste Wachstum können aber die großen Roller vorweisen: plus 42,1 Prozent legen sie gegenüber dem Januar 2022 zu. In Stückzahlen liegt das Plus bei 186 Einheiten.

Damit könnte sich schon andeuten, dass die Scooter auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle auf dem Zweiradmarkt spielen. Im Vorjahr sicherten sie dem Markt ein kleines Plus gegenüber 2021: Die großen Roller legten 2022 um 8 Prozent zu, die 125er-Roller um 15,7 Prozent. So hievten sie den Gesamtmarkt im letzten Jahr auf ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber 2021.

26 Prozent mehr 125er-Roller

820 Leichtkraftroller wurden im Januar 2023 bereits neu zugelassen, was rund 26 Prozent mehr sind als noch im Januar 2022. Da waren es 651. Im Januar 2021, also noch ein Jahr früher, waren es nur 175 an der Zahl.

Auf Platz 1 der 125er-Roller steht die Vespa GTS 125 Super mit 195 Neuzulassungen. Es folgen Honda Forza 125 mit 99 Einheiten und Vespa Primavera mit ebenfalls 99 Neuzulassungen.

42 Prozent mehr große Roller

Insgesamt 628 Roller mit mehr als 125 Kubik Hubraum wurden zu Jahresbeginn neu zugelassen. Im Verhältnis zu den 442 Einheiten aus dem Vorjahresmonat sprechen wir hier von 42,08 Prozent Zuwachs. Im Januar 2021 waren es gerade einmal 174 Stück.

Auf Rang 1 thront die Vespa GTS 300 Super mit 239 Neuzulassungen. Platz 2 wird vom Elektroroller BMW CE 04 mit 42 Einheiten besetzt, gefolgt vom Dreiradroller Piaggio MP3 500 LT. Vespa, Elektro, Dreirad – eine heterogene Mischung ist das. Und dann stößt auf Platz 19 auch noch ein echter Exot dazu – der Italjet Dragster 200, der 7 Neuzulassungen auf seinem Konto zählt.

Top 20 beliebteste 125er-Roller

125er-Roller Neuzulassungen Januar 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 125 Super 195 2 Honda Forza 125 99 3 Vespa Primavera 99 4 Piaggio Medley 125 59 5 Honda SH 125 56 6 Piaggio Liberty 125 45 7 Aprilia SR GT 125 26 8 Yamaha N-Max 125 24 9 Peugeot Tweet 125 16 10 Kymco Agility City+ 125 13 10 Peugeot Pulsion 125 13 10 Scutum Seat Mo 13 10 Scutum diverse E-Roller 13 14 Honda PCX 125 10 14 Yamaha X-Max 125 10 16 Kymco Like II 125 9 16 Vespa Sprint 125 9 18 Peugeot Django 125 8 18 Sym Fiddle 125 8 18 Lambretta V125 Special 8

Top 20 beliebteste Roller mit mehr als 125 Kubik

Neuzulassungen große Roller Januar 2023 Rang Modell Neuzulassungen 1 Vespa GTS 300 Super 239 2 BMW CE 04 42 3 Piaggio MP3 500 LT 41 4 Honda Forza 350 31 5 Honda X-ADV 29 6 Honda SH 150 24 7 Honda SH 350 23 8 Piaggio MP3 300 19 9 Aprilia SR GT 200 18 10 Honda ADV 350 15 11 Piaggio Beverly 400 HPE 12 12 BMW C 400 X 10 12 Yamaha T-Max 560 10 14 Suzuki Burgman 400 9 14 BMW C 400 GT 9 16 Sym Joymax 8 16 Kymco XCiting 400i 8 16 Yamaha X-Max 300 8 19 Italjet Dragster 200 7 19 Kymco DT X360 7

Fazit

Im Januar schon eine Prognose fürs Jahr abzugeben, ist zu früh. Falls es aber so weitergeht, wie zu Jahresbeginn, dürften sich Roller-Händler auch über dieses Jahr wieder freuen.