Piaggio Liberty Baci Perugina Süßes Sondermodell

Ja, in diesem Fall darf man getrost ausrufen: Ach, ist der süß! Die Special Edition des Piaggio Liberty ist nämlich eine Koproduktion zwischen dem italienischen Zweiradgiganten Piaggio und dem Süßwarenhersteller Baci Perugina, der jetzt 100 Jahre alt wird.

Roller im Schoko-Look

Ok, der Liberty hat erst 25 Jahre Geschichte auf dem Buckel, zählt aber dennoch zu den langjährigen Bestsellern der Italiener. Und wie können sich nun Roller und Praline gegenseitig befruchten? Die Lackierung der Special Edition ist in den klassischen Farben und dem markanten Baci-Design gehalten. Das berühmte Baci-Logo zeigt sich auf dem Beinschild, unzählige kleine Sterne an Front und Heck zieren den blauen Lack. Der Sitzbankbezug aus braunem Leder erinnert an die Farbe der Luisa-Bitterschokolade, die seit jeher das Meisterwerk von Perugina auszeichnet.

Technisch ändert der süße Einfluss nichts: Es bleibt beim 124 cm³ großen Einzylinder-Viertaktmotor, der 11 PS bereitstellt. Dafür legt Piaggio noch einen zum Liberty Baci Perugina passenden Jet-Helm drauf, der in den Farben Blau oder Silber verfügbar ist und ebenfalls das markante Sternenmotiv und das Baci-Logo trägt.

Zu haben ist der Piaggio Liberty 125 Baci Perugina zu Preisen ab 3.099 Euro ab Mai 2022.

Das Konfekt

Baci Perugina ist ein italienisches Traditionskonfekt, das aus einer Mischung aus Schokolade, Nougat und gehackten Haselnüssen besteht, von einer ganzen Haselnuss gekrönt und mit Bitterschokolade überzogen ist. Baci Perugina steht übersetzt für "Küsse von Perugina", benannt nach der Stadt Perugia, in der das Unternehmen bereits seit 100 Jahren ansässig ist.