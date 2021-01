Prototyp Naon Zero-One Premium-Elektroroller aus Berlin

Funktionalität, Ästhetik und lokale Herstellung – das sind bei der Produktentwicklung Prioritäten des in Berlin ansässigen Unternehmens mit Schwerpunkt auf zweirädriger Elektromobilität. Bisher gibt es den Prototypen Naon Zero-One und zum Ende des Jahres 2021 soll dann die Vorbestellung des Serien-Rollers möglich sein.

Naon mit 45 km/h und mit 100 km/h

Den Elektroller wird es zum einen gedrosselt bis 45 km/h in der Fahrzeugklasse L1e geben (Kleinkrafträder). Diese Variante wird ab 4.920 Euro kosten. Aber auch die Leichtkraftradklasse L3e wird der Naon bedienen – und zwar mit einer maximal 100 km/h schnellen Version. Die kostet dann ab 6.420 Euro. 140 Kilometer werden für die Reichweite des E-Rollers angegeben, die beiden Akkus mit insgesamt 4,8 kWh werden austauschbar sein, der Nabenmotor soll sieben kW Nennleistung und 200 Nm liefern.

Tief platzierte, herausnehmbare Akkus

Dadurch, dass die Akkus unter dem Trittbrett ihren Platz finden, liegt erfreulicherweise nicht nur der Schwerpunkt tief, sondern es wird auch noch ein Stauraum unter dem Sitz freigehalten, in dem ein Jethelm Platz findet. Für Stabilität soll der Alurahmen sorgen, ABS und je eine Bremsscheibe vorne und hinten für sichere Verzögerung.

In die Verkleidung vorne ist ein transparenter Schild eingelassen, der zusammen mit dem schmalen und eckigen LED-Scheinwerfer die Front optisch dominiert. Hinter der Verkleidung am Lenker findet das Smartphone Platz und fungiert dann auch als Cockpit.

Fazit

Schon seit einiger Zeit fällt auf, dass mit der Komponente "Elektro" zu den bereits bekannten und funktionalen Konzepten, immer mehr neue Roller vorgestellt werden, die bewusst aufzeigen, dass es auch in dieser Fahrzeugklasse nicht nur um Funktionalität und günstige Preise gehen muss. Ein moderner Rollerfahrer kann einen hohen ästhetischen Anspruch an sein Gefährt haben – und ist immer öfter auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Am Ende ist das zwar immer individuelle Geschmackssache, unabhängig davon ist Vielfalt aber auf jeden Fall zu befürworten.