An den vom Rückruf betroffenen Maxi-Rollern vom Typ C 600 Sport, C 650 Sport und C 650 GT muss die vordere Bremsleitung überprüft und gegebenenfalls ausgetaucht werden, da dieser undicht sein kann. Es handelt sich um Fahrzeuge aus dem Bauzeitraum zwischen Februar 2011 und August 2018. In Deutschland sind 3.277 Roller betroffen. Alle Halter werden über das KBA angeschrieben und mit ihrem Roller in die Werkstatt gebeten.

Für den Tausch der Bremsleitung kalkuliert BMW knapp eine Stunde ein.