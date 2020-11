Sym Maxsym 400 Modelljahr 2021 Comeback nach umfangreicher Modellpflege

Kantiger, moderner und sportlicher gibt sich der Sym Maxsym 400 für sein Comeback im Modelljahr 2021. Der neu gestaltete Scheinwerfer und das Rücklicht strahlen mit LED-Technik, die Verkleidungsteile sind kantiger und nicht mehr so großflächig wie beim Vorgänger und wirken daher weniger massig. Die Sitzbank inklusive Stütze am Rücken des Fahrers ist neu geformt, der Endtopf ist kürzer, aber dafür breiter, die anklappbaren Rückspiegel sind eckiger. Das ist aber nur der Anfang.

Sym Maxsym 400 mit 3,5 l/100 km

Der neue Sym Maxsym 400 rollt mit einem besseren Federungssystem an. Die Federn der Hinterradaufhängung können mit dem richtigen Werkzeug auf die Bedürfnissen des Fahrers eingestellt werden. Der 400er-Sym soll außerdem wendiger sein als der Vorgänger und mit 3,5 Liter pro 100 Kilometer 32 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen.

Keyless, Traktionskontrolle, automatische Warnblinker

Er rollt nun außerdem mit einem Keyless-System an, das heißt es muss kein Zündschlüssel mehr in einem Zündschloss gedreht werden, es reicht, den Funkschlüssel in der Tasche zu haben. Die Taste für die Feststellbremse muss auch nicht gesucht werden – die wird aktiviert, sobald der Seitenständer ausgeklappt ist. Und bei einer Vollbremsung schaltet sich automatisch die Warnblinkanlage an – vorausgesetzt der Sym Maxsym 400 wurde zuvor mit über 70 km/h bewegt. Und wer gerne bei jedem Wetter zügig unterwegs ist, wird es zu schätzen wissen, dass der neue Sym Maxsym 400 mit Traktionskontrolle ausgestattet ist.

Um Euro 5 kümmert sich der Sym Maxsym 400 im Modelljahr 2021 mit einem geänderten Lufteinlasssystem, der die Leistung bei niedrigen Geschwindigkeiten verbessern soll. Außerdem wirbt Sym beim neuen Maxsym 400 mit dem "dreieckigen Kurzrohrdesign", welches "das kürzeste und leichteste unter seinen Mitbewerbern" sein soll.

Beleuchtetes Helmfach + Handschuhfach

Die Sitzbank kann weiter als 45 Grad geöffnet werden, so dass ein bequemer Zugriff auf das große Fach unter dem Sitz möglich ist. Hier passen ein Integralhelm und ein Jethelm problemlos gemeinsam hinein. Der neue Sym bietet außerdem noch ein Handschuhfach mit einer USB-Ladebuchse. Die Windschutzscheibe ist ohne Werkzeug justierbar und auch die Hebeleien kann der Fahrer auf seine Bedürfnisse einstellen.

Der Sym Maxsym 400 rollt im März 2021 in den Handel und kostet 7.499 Euro. Als Farben stehen Grau, Braun und Blau zur Auswahl.

Technische Daten

Motor

Bauart: 1-Zylinder, 4 Takt; 4-Ventile

Kühlung: flüssigkeitsgekühlt

Ventilsteuerung: SOHC

Hubraum: 399 cm³

Bohrung x Hub: 83 mm x 73,8 mm

max. Leistung: 34 PS / 6.750/min

max. Drehmoment: 39,5 Nm / 5.250/min

Verdichtungsverhältnis: 10,5 : 1

Kraftstoffaufbereitung: Benzineinspritzung

Abgasreinigung: 3-Wege-Katalysator

Kraftübertragung

Getriebe: CVT, Automatikgetriebe

Kupplung: Fliehkraft-Trockenkupplung

Antrieb: Riemenantrieb

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit: 139 km/h

Fahrgeräusch: 73 db (A)

Verbrauch: 3,5 l / 100 km

Kraftstoff: E5-Kraftstoff (min. 92 Oktan)

CO2-Emissionen: 82 g/km

Abgasnorm: Euro 5

Elektrik

Startsystem: Elektrostarter

Batterie: 12 V / 8.6 Ah

Generatorleistung: 338 W

LED-Beleuchtung rundum

Fahrwerk

Rahmen: Hochfester Stahlrohrrahmen

Vorderradführung: Teleskopgabel

Hinterradführung: Antriebsschwinge, 2 Federbeine

Federweg vorne: 106 mm

Federweg hinten: 109 mm

Fegen: Aluminium

Felgenmaß vorne: 3,5 x 15"

Felgenmaß hinten: 4,5 x 14"

Reifen vorne: 120/70-15 56S, TL

Reifen hinten: 160/60-14 65H, TL

Bremsen

Bremssystem vorn: ABS

Betätigung: Hydraulisch

Vorderradbremse: 2 Scheibe Ø 275 mm

Bremssystem hinten: ABS

Betätigung: Hydraulisch

Hinterradbremse: 1 Scheibe Ø 275 mm

Abmessungen

Länge: 2.232 mm

Breite: 820 mm

Höhe: 1.417 mm

Radstand: 1.555 mm

Sitzhöhe: 800 mm

Gewichte