Wottan Storm-V Adventure-Roller für die 125er-Klasse

Die 125er-Rollerreihe von Wottan umfasst mittlerweile 6 Modelle. Neben Touring-, Edel- und Sportausführung bieten die Spanier mit dem Wottan Storm-V einen Adventure-Roller in der 125er-Klasse an. Den kennen Sie irgendwoher? Wahrscheinlich aus dem Honda-Modellprogramm. Honda X-ADV 750 sowie ADV 350 dürften Modell für den Wottan Storm-V gestanden haben. Nur, dass Honda seinen beliebten Adventure-Roller in der boomenden 125er-Klasse (noch) gar nicht anbietet. Schade eigentlich.

Wottan Storm-V mit 14,3 PS

Der Wottan Storm-V kommt mit einem flüssigkeitsgekühlten 125er-Einzylinder mit 14,3 PS (10,5 kW). Damit rückt er schon recht nah an die maximal erlaubten 15 PS Leistung der Leichtkraftroller-Klasse ran. Und darf deshalb mit dem A1-Führerschein oder dem um die Schlüsselzahl B196 erweiterten Autoführerschein gefahren werden.

Im Cockpit informiert ein 7 Zoll großer TFT-Farbbildschirm, Verstaumöglichkeiten bieten zwei Handschuhfächer am Beinschild und ein Staufach unterm Sitz. Letzteres soll Platz für einen Integralhelm bieten.

Fahrwerksseitig ist der Wottan Storm-V mit einer 37-mm-Teleskopgabel vorn und zwei Stoßdämpfern hinten ausgestattet. Gebremst wird vorne über eine 260-mm-Scheibe, hinten kommt eine 220-mm-Disc zum Einsatz. Vorne rollt der 125er auf Reifengröße 120/80-14, hinten auf 130/70-13. Auch hier folgt der Adventure-Roller von Wottan dem Konzept des größeren Honda ADV 350: Der setzt vorne auf 15 Zoll und hinten auf 14 Zoll.

Auf die Waage bringt der Wottan Storm-V 172 Kilo – ob es sich dabei um das Leergewicht handelt, also mit vollem Tank, oder um das Trockengewicht, beschreibt der Hersteller nicht näher. In den Tank passen jedenfalls 12,5 Liter. Und die Maße belaufen sich auf 2.230 mm Länge, 760 mm Breite sowie 1.330 mm Höhe.

Preise und Farben Wottan Storm-V (ABS)

Neben Gelb ist der Wottan Storm-V in den Farben Orange, Blau und Grau erhältlich. Mit Kombi-Bremse (CBS) kostet er in Spanien (Stand Februar 2023) ab 3.690 Euro. Wer ihn mit ABS bestellt, kommt auf 3.930 Euro. In die Schweiz werden Wottan-Motorräder und -Roller bereits importiert. Stand Februar 2023 war die spanische Marke noch nicht bei deutschen Händler zu finden.



Fazit

Mit 14,4 PS gehört der Wottan Storm-V zu den stärkeren Vertretern der 125er-Roller. Und mit seiner Crossover-Optik womöglich auch zu den angesagten. Ob wir ihn demnächst in der Neuzulassungsstatistik für Deutschland sehen werden, hängt davon ab, ob er hierzulande künftig überhaupt angeboten wird. Soweit wir wissen, sind Wottan-Roller und -Motorräder aktuell neben der Schweiz nur in Spanien, Italien und Portugal sowie auf Malta und Zypern erhältlich.