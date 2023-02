Zontes 125 M Leichtkraftroller mit über 14 PS

Die Leistungsobergrenze für Leichtkrafträder und -roller liegt bei 15 PS. Zu den stärksten Rollern in dieser Klasse zählen Aprilia SR 125 (15 PS), Honda Forza 125 (15 PS), Piaggio Medley 125 (15 PS), Peugeot Pulsion 125 (14,4 PS), Sym Joymax Z+ 125i (14,3 PS), Sym Cruisym a 125i (14,3 PS) sowie die Vespa GTS (14 PS). Und genau hier möchte sich der Zontes 125 M einreihen.

14,5 PS und üppige Ausstattung

In Frankreich ist er bereits erhältlich, auf der deutschen Zontes-Seite zeigt er sich noch nicht. Der Hersteller gibt auf der französischen Seite die Leistung mit 14,5 PS bei 8.250/min an. Damit würde der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder tatsächlich zu den stärksten der Klasse der 125er-Roller zählen.

Auch auf der Ausstattungsseite muss der Zontes 125 M den Vergleich mit anderen 125er-Rollern nicht scheuen: Schlüsselloses Startsystem, TFT-Farbdisplay, 2 USB-Ladebuchsen, elektrisch einstellbarer Windschild, LED-Leuchten rundum und Hauptständer sind serienmäßig an Bord. Außerdem informiert das Cockpit über den Reifendruck, und die Scheibenbremsen kommen mit Bosch-ABS.

3 Staufächer, 460 km Reichweite

Unter dem Sitz befindet sich ein Staufach, während am Beinschild noch 2 weitere Fächer Stauraum bieten, eines davon ist abschließbar. Der Kraftstofftank fasst 12 Liter. Bei einem Verbrauch von 2,6 Liter auf 100 Kilometer (Herstellerangabe) käme der Zontes 125 M auf rund 460 Kilometer Reichweite. Ordentlich.

Mit 748 Millimeter Sitzhöhe und einem Gewicht von vollgetankt 160 Kilogramm sollte der Zontes 125 M auch für zierlichere Fahrerinnen und Fahrer gut händelbar sein. Und 1.390 Millimeter Radstand sowie Reifen der Dimensionen 100/80-14 vorne und 120/70-14 hinten versprechen einen guten Mix aus Handlichkeit und Stabilität für den Pendelverkehr.

Zontes 125 M in Frankreich für 4.190 Euro

Bei unseren Nachbarn in Frankreich ist der Zontes 125 M in Blau-Schwarz erhältlich und kostet 4.190 Euro (Stand Februar 2023). In Großbritannien wird er neben Blau auch in einer dunkelgrauen Ausführung angeboten und soll umgerechnet knapp 4.100 Euro kosten. Ob er nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt, die Markteinführung ist aber auch hier naheliegend, da 125er-Roller hierzulande weiterhin sehr gefragt sind. Wahrscheinlich würde der 125er-Roller von Zontes die 4.500-Euro-Grenze auch bei uns nicht überschreiten.

Umfrage Kennt ihr jemanden, der sich Dank der B196-Regelung eine 125er zugelegt hat? 22116 Mal abgestimmt Ja klar, ich selbst! Ja, ich kenne jemanden, der diese Möglichkeit genutzt hat. Nein, mir ist niemand bekannt. mehr lesen

Fazit

Der Roller Zontes 125 M erfüllt die Euro 5-Norm und kann sich in Sachen Motorleistung und Ausstattung sehen lassen. Zudem kommt er mit ABS, was für einen 125er-Roller zwar nicht exotisch, aber auch nicht selbstverständlich ist. Wir gehen davon aus, dass Zontes ihn auch auf dem deutschen Markt anbieten möchte und schätzen, dass der Preis unterhalb der 4.500 Euro-Marke bleibt.