Superbike-WM 2018 in Portimao (Portugal)

Das 19. Rennen der Superbike WM 2018 macht Weltmeister Jonathan Rea für sich perfekt und zählt damit seinen 65. Sieg seiner Karriere. Der Kawasaki-Riese startet von Rang zwei aus und setzte sich gleich in der ersten Kurve an die Spitze, die er bis zur Zielflagge innehielt. Rechts neben Rea steht Marco Melandri auf dem Siegerpodest, der sich nach vielen enttäuschenden Rennwochenenden endlich wieder freifahren konnte. Michael van der Mark kommt als Dritter durchs Ziel.

Anzeige

Davies beweist Nervenstärke Die stärkste Leistung lieferte im heutigen ersten Rennen jedoch Chaz Davies. Von Rang 14 aus ging der Brite an den Start und schaffte es, sich bereits in der ersten Runde bis auf Position sechs vorzukämpfen. Der Aufholmodus war aktiviert und so kassierte er noch den vor sich herfahrenden Tom Sykes und beendete das Rennen mit einem erfolgreichen vierten Platz.

Loris Baz kommt gestärkt aus der Sommerpause zurück und entscheidet das Rennen als Sechster. Dahinter reiht sich Loris Baz ein. Lange sah man die BMW in einem Rennen nicht mehr im vorderen Feld fahren. Heute schaffte es der Franzose schließlich an Position sechs auf seiner BMW S 1000 RR die Ziellinie zu überqueren. Jordi Torres, Toprak Razgatligu und Michael Rinaldi folgten Baz der Reihe nach ins Ziel.

Echtes Kämpferherz bewies auch Alex Lowes heute. Der Yamaha-Pilot verkorste seinen Start völlig und fiel von Startplatz zwölf auf Rang 18 zurück. Rundenweise schaffte es der Brite einen Gegner nach den anderen zu kassieren und am Ende mit harter Arbeit und viel Schweiß unter dem Helm die Top-10 zu komplettieren.

Bittere Pille für Aprilia und Honda Während sich sie einen über ein erfolgreiches Rennen freuen konnten, hingen die Köpfe im Aprilia-Team fast bis zum Boden tief. Dass Portimao keine Fehler verzeiht, musste Aprilia heute nämlich doppelt zu spüren bekommen: Erst wurde Polesetter Laverty gleich in der ersten Kurve nach dem Start von Xavi Fores durch einen Bremsfehler abgeräumt. Zur Rennmitte ging schließlich auch der an Position drei liegende Lorenzo Savadori mit seiner Aprilia zu Boden. Zwei mögliche Topplatzierungen, die beide leider im Kies endeten.

Und auch in der Honda-Box sah man ernüchternde Gesichter. Während Jake Gagne mit Rang 15 noch als Letzter das Rennen beenden und damit sogar noch Punkte einfahren konnte, musste Camier im zweiten Renndrittel wegen eines technischen Defekts aufgeben.

Das zweite Rennen der Superbike WM in Portimao findet am Sonntag um 16.15 Uhr unserer Zeit statt.

Ergebnis Rennen 1 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Marco Melandri Ducati 3. Michael van der Mark Yamaha 4. Chaz Davies Ducati 5. Tom Sykes Kawasaki 6. Loris Baz BMW 7. Jordi Torres MV Augusta 8. Toprak Razgatlioglu Kawasaki 9. Michael Ruben Rinaldi Ducati 10. Alex Lowes Yamaha 11. Leandro Mercado Kawasaki 12. Yonny Hernandez Kawasaki 13. Jake Gagne Honda 14. Roman Ramos Kawasaki 15. Jake Gagne Honda Out Lorenzo Savadori Aprilia Out John Smrz Yamha Out Leon Camier Honda Out Eugene Laverty Arprilia Out Xavi Fores Ducati

Superpole Frisch zurück aus der Sommerpause ist es Eugene Laverty, der sich in Portiamo (Portugal) die Poleposition erobert. Der Ducati-Pilot zeigte bereits in den Freien Trainings am Freitag, dass Portugal zu seinen Favoriten-Strecken gehört und setzte sich in der vorletzten Runde mit einer 1:40,705 eine Nasenlänge vor Weltmeister Jonathan Rea. Der Weltmeister knackte in der selben Runde wie Laverty die 1:40er Marke, wurde jedoch von Laverty um +0,060 Sekunden überboten.





Von Rang drei startet am Nachmittag beim ersten Rennen Marco Melandri, der ebenfalls in den Freien Trainings bewies, dass er trotz seines Endes bei Ducati nach dieser Saison nicht von der Rechnung zu schreiben ist. Denn für 2019 wird das Ducati-Werksteam aus Chaz Davies und dem amtierenden MotoGP-Piloten Alvaro Bautista bestehen. Melandri hingegen ist aktuell noch ohne Vertrag und wird mit verschiedensten Firmen wie Yamaha oder Honda in Verbindung gebracht.

Dass Portugal der MV Augusta liegt, bewies Lorenzo Savadori in den beiden Superpoles. Lorenzo Savadori rockte nicht nur SP1, in dem er sich an eins für SP2 qualifizierte. Er führte zeitweise auch in SP2, schaffte es allerdings nicht diese Position aufrechtzuhalten und startet von Platz vier aus. Dahinter reihen sich Michael van der Mark und Tom Sykes ein.

Lowes crasht im ungünstigen Moment Hinter Xavi Forres, der die dritte Startreihe eröffnet, überraschte BMW-Pilot Loris Baz mit einer 1:41,213 Rundenzeit und Platz acht. Dicht dahinter steht Jordi Torres, für den bisher noch nicht klar ist, wie und ob es in der nächsten Saison in der Superbike WM für ihn weitergeht. Die Top-10 vervollständigt der junge Toprak Razgatlioglu, gefolgt von Michael Ruben Rinaldi und Sam Lowes. Letzterer crashte in der vorletzten Minute, weshalb er seine Rundenzeit nicht mehr verbessern konnte.

Die beiden Honda-Piloten Leon Camier und Jake Gagne steigen von den Rängen 13 und 15 is Renngeschehen ein. Dazwischen schaffte sich noch Chaz Davies zu drängen, der in SP1 keinerlei Chancen sah auf seinen Runden noch irgendwo Zeit zu finden.