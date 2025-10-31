Café Racer mit V4-Motor - unter 10.000 Euro: QJMotor EQUUS neu für 2026

Equus, lateinisch für Pferd, so nennt QJMotor diesen zur EICMA 2025 vorgestellten Café Racer. Und aus Italien von C-Creative, gegründet von Giovanni Castiglioni, stammt das imposante, neoklassische Design dieses überraschenden neuen Modells.

QJMotor EQUUS 600 V4 Café Racer zur EICMA 2025 Mit der Zusatzbezeichnung 600 oder "sixhundred" ist die Einordnung der neuen QJMotor EQUUS eindeutig: eher preisgünstige Mittelklasse statt prestigeträchtiges Großkaliber. Auf den ersten Bildern erscheint dieser Café Racer konzeptgerecht kompakt und sportlich.

V4-Motor mit rund 70 PS bei über 10.000/min Dennoch ist Minimalismus nicht das Motto der neuen QJMotor EQUUS, denn als Antrieb ist hier weder ein Einzylinder noch ein Reihentwin oder V2 vorgesehen – sondern ein Vierzylinder in V4-Form. Und der ist vom flotten Cruiser-Modell QJMotor SRV 600 V bereits bekannt. Mitsamt diesen Eckdaten: 90 Grad Zylinderbankwinkel, jeweils zwei obenliegende Nockenwellen (dohc), insgesamt 16 Ventile und maximal 68 PS (51 kW) bei 10.500/min – Euro-5+-konform. Standard ist die 6-Gang-Schaltung, und je nach Übersetzung sind über 180 km/h Topspeed drin.

Fahrwerk mit speziellem Aluminium-Brückenrahmen So speziell wie das Triebwerk der neuen QJMotor EQUUS ist ihr Fahrwerk. Denn der V4 hängt mittragend in einem aufwendigen, mehrteiligen Aluminium-Brückenrahmen. Ebenfalls mehrteilig ist die Aluminium-Hinterradschwinge arrangiert, und mit dem daran montierten Kennzeichenträger kommt das kurze Café-Racer-Heck umso besser zur Geltung. Vorn an der Upside-down-Telegabel sind dreifache Klemmungen zu bestaunen, und bei den Rädern handelt es sich um Kreuzspeichen-Ausführungen, schlauchlos.

Kompakt, sportlich und wohl kaum über 200 Kilo Da selbst das motorisch verwandte Cruiser-Modell SRV 600 V mit 219 Kilogramm (Werksangabe) relativ leicht ausfällt, dürfte die neue QJMotor EQUUS 600 V4 Café Racer wohl kaum über 200 Kilo wiegen.