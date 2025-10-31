Harley-Davidson Maxi-Scooter: LiveWire- und Kymco-Präsentation auf der EICMA

In einer Kooperation entwickeln Harley-Davidsons Elektromotorrad-Marke LiveWire und der taiwanesische Roller- und Quad-Hersteller Kymco gemeinsam elektrisch angetriebene Maxi-Scooter, die ab 2026 auf dem europäischen Markt verfügbar sein sollen.

LiveWire S2 Arrow-Plattform als Basis für Maxi-Scooter Als Basis für die E-Maxi-Scooter möchten die Hersteller den Antriebsstrang der LiveWire-S2-Arrow-Plattform nutzen. Die Plattform soll den großen Elektrorollern nicht nur Leistung und Reichweite der LiveWire bereitstellen, sondern auch einen Fahrkomfort bieten, der sowohl für städtisches Pendeln als auch für Fahrten außerhalb der Stadt geeignet ist.

Bezeichnend für die LiveWire S2 Arrow-Plattform sind 63 kW Spitzenleistung (84 PS) sowie 30 kW Dauerleistung (40 PS). Damit fielen die künftigen Elektroroller noch in die Klasse des A2-Stufenführerscheins. 163 km/h wären damit maximal drin, wobei 263 Nm Drehmoment maximal anliegen und es innerhalb von 3 Sekunden von null auf Tempo 100 geht. Als Reichweite im Mischbetrieb werden 113 Kilometer angegeben. Ob die Spezifikationen des Elektromotorrads LiveWire S2 dann auch genau so für einen großen Elektroroller gelten, ist bislang unklar, denkbar wäre es.

Kymco ist seit 2021 an LiveWire beteiligt Die Kooperation ist nicht die erste zwischen LiveWire und Kymco: Seit 2021 ist Kymco finanziell an der US-amerikanischen Marke beteiligt, und der jetzige Ausbau der Zusammenarbeit zielt auf die gegenseitige Nutzung von Kompetenzen ab. Mit großen Elektrorollern möchten die Partner außerdem eine neue Kundengruppe ansprechen, die sie mit ihren bisherigen Fahrzeugen nicht erreichen.

Kymco bringt in die Partnerschaft jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Rollern ein. Insbesondere die Erfahrungen im Bereich der kompakten Elektromobilität, wie etwa mit dem Akku-Tauschsystem des Ionex-Rollers, sollen das Projekt bereichern. Bereits 2019 präsentierte Kymco mit dem RevoNex ein leistungsstarkes elektrisches Straßenmotorrad – damals schon auf Basis der S2-Plattform.