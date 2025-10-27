Roller-Neuzulassungen 2025: Vespa dominiert bis September

Der deutsche Rollermarkt blieb auch im September 2025 auf Talfahrt. Insgesamt wurden 3.155 neue Roller und Leichtkraftroller zugelassen – ein Minus von 18,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Zeitraum von Januar bis September 2025 summieren sich die Roller-Neuzulassungen auf 31.165 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 18,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Während der Markt für Leichtkraftroller (bis 125 ccm) mit -19,4 % etwas stärker schrumpft als das Segment der Roller über 125 ccm (-16,6 %), bleibt es beim übergreifenden Negativtrend: Die Nachfrage nach Rollern sinkt in beiden Klassen – und das trotz neuer Modelle und wachsender urbaner Mobilitätsansprüche.
125er-Roller im September 2025
Im September 2025 wurden in Deutschland 1.938 Leichtkraftroller (bis 125 ccm) neu zugelassen – das sind 395 Fahrzeuge weniger als im Vorjahresmonat (2.333). Auch im Gesamtzeitraum Januar bis September 2025 zeigt sich ein deutlicher Rückgang: 18.326 Neuzulassungen bedeuten ein Minus von 19,4 % gegenüber dem Vorjahr.
125er-Vespa bleibt vorn, Honda legt zu
Trotz der schwachen Gesamtentwicklung behauptet Piaggio mit seinen Vespa-Modellen die klare Marktführerschaft: 39,2 % Marktanteil im September, über das Jahr gesehen sogar 44,8 %. Letztes Jahr war der Vespa-Hersteller allerdings noch bei 48 % und 2023 sogar bei 50,6 % Marktanteil. Zudem kann Piaggio sich zwar immer noch über die Marktherrschaft freuen, doch die absoluten Zahlen dürften nicht für Jubel sorgen: Im letzten Jahr wurden im Zeitraum von Januar bis September insgesamt 10.904 Leichtkraftroller der Marke neu zugelassen, dieses Jahr waren es im gleichen Zeitraum nur 8.213 Exemplare.
Honda, der zweitplatzierte Roller-Hersteller, hat zwar wesentlich weniger Einheiten in den Markt gebracht, ist dafür aber konstanter unterwegs: Letztes Jahr kamen zwischen Januar und September insgesamt 4.088 Einheiten zusammen, dieses Jahr sind es 3.993. Hondas Marktanteil stieg von 18 % auf 21,8 %. Einigermaßen konstant bleiben auch Yamaha und Kymco.
Niu steigert sich, Suzuki stürzt ab
Nur Niu verzeichnet einen nennenswerten Anstieg: Letztes Jahr waren es für den Elektroroller-Hersteller 145 Einheiten, dieses Jahr kommt Niu bereits auf 736 Einheiten.
Einen regelrechten Einsturz wiederum hat Suzuki zu verzeichnen: 1.100 Suzuki-125er-Roller wurden im Vorjahreszeitraum zugelassen, dieses Jahr waren es bisher gerade einmal 110 Exemplare.
Roller über 125 ccm: Absatzrückgang bei starker Modellkonzentration
Auch bei den großen Rollern (über 125 ccm) geht es rückwärts: 1.217 Neuzulassungen im September 2025, ein Rückgang von 19,7 % im Vergleich zu 1.516 Einheiten im Vorjahr. Im Zeitraum Januar bis September 2025 liegt das Minus bei 16,6 % (12.839 Fahrzeuge).
Piaggio bleibt auch hier mit 45,3 % Marktanteil an der Spitze, gefolgt von Honda mit 25,4 %. Neu dabei ist Tayo Motors, die mit dem Zontes ZT 368 T-G (Bild ganz oben) auf Anhieb auf Platz 9 der beliebtesten Roller landen konnten. Im Gesamtzeitraum kommt Tayo Motors (Zontes) damit auf einen Marktanteil von 2,9 %, das ist Rang 7 in der Herstellerliste.
Diese 5 Modelle allein vereinen rund 50 % aller Neuzulassungen in der Klasse über 125 ccm auf sich. Insbesondere die GTS-Reihe von Piaggio zeigt sich extrem dominant.