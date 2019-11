Honda CB4X Concept Das Super-Spaß-Gerät

Das italienische Designstudio von Honda hat rund um dem Vierzylinder aus der CB 650 ein Fahrspaß-Motorrad par excellence geformt. Präsentiert wurde die Honda CB4X auf der EICMA in Mailand.

Honda bietet auch neben der neuen Fireblade auf seinem Stand auf der EICMA extrem leckere Zweiradkost. Die wird dargereicht in Form der Studie Honda CB4X Concept – einem Entwurf, der im italienischen Designstudio der Marke in Rom unter der Vorgabe „Spaßbike für sieben Tage in der Woche“ entstand.

Auch wenn man es kaum glauben mag, basiert die Honda CB4X auf der aktuellen CB 650 R. Die CB4X mischt dabei Supermoto-Elemente mit Sport-, Touring- und Crossoverelementen.Vor dem Fahrer baut sich eine hohe, rahmenfeste Verkleidung auf, die nahtlos in die Tankflanken übergeht. Eine hohe Scheibe gewährt Wind- und Wetterschutz. Dazu gibt es am hochgekröpften Rohrlenker Handprotektoren. In der Front steckhen extrem schlanke LED-Lichtleisten.

Einarmschwinge und Stummelauspuff

Die schlanke, gestufte Sitzbankkombination sitzt auf einem angeschraubten Aluminium-Hilfsrahmen. Darunter breitet sich ein weites Nichts aus. Die vier eng nebeneinander geführten Krümmer treffen sich unter dem Motor in einem Sammler, dem wiederum die zwei Stummelendrohre von SC Project entwachsen. Der Tank baut hoch und ragt in einer Art Hutze nach vorne Richtung Cockpit.

Das 17 Zoll große Hinterrad wird an einer Einarmschwinge geführt, vorne verbauen die Designer eine Öhlins-USD-Gabel. Das voll einstellbare Federbein stammt ebenfalls von den Schweden. Ins Brembo-Regal wurde bei den Bremskomponenten gegriffen.

Ob aus dem Spaßgerät irgendwann ein Serienmodell wird, oder es eben nur ein Eyecatcher bleibt ist nicht bekannt.