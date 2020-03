BMW M Performance Parts Edel-Zubehör für die BMW S 1000 RR

Im Automobilbereich von BMW sind die M Performance Parts schon seit Jahren eine feste Größe. Jetzt dehnen die Bayern ihr Angebot an M-Teilen auch auf die Zweiradsparte aus. Den Auftakt bilden Zubehörteile für das Superbike S 1000 RR, die die Fahrdynamik auf der Straße und insbesondere auf der Rennstrecke weiter steigern sollen.

BMW

Das aktuelle Angebot an M Performance Parts umfasst unter anderem eine Airbox-Abdeckung aus Karbon, ein Kettenschutz in Verbindung mit einer Hinterradabdeckung, ebenfalls gefertigt aus Karbon, eine Karbon-Vorderradabdeckung, eine Karbon-Ritzelabdeckung, Karbon-Tankblenden, sowie verschiedene Verkleidungsteuile, die ebenfalls aus Karbon gefertigt werden. Um die Sitzposition der eigenen Ergonomie anpassen zu können, bietet BMW drei verschiedene Sitzvarianten an.

Jede Menge aus Karbon gefertigte Bauteile

Auch bei den Fußrasten hält M Performance Parts unterschiedliche Varianten vor. Die Serienrastenanlage lässt sich mit M-Teilen aufwerten. Eine vor allem für den Rennstreckenbetrieb zugeschnittene M-Fußrastenanlage bietet mit Einstellmöglichkeiten zudem weitere ergonomische Anpassungsoptionen.

BMW

Klapp- und einstellbar präsentieren sich die M-Handhebeleien für Bremse und Kupplung. Für Rennstreckeneinsätze kann der Bremshebel zudem mit einem Fernversteller kombiniert werden. Hebelprotektoren erhöhen den Schutz der edlen Hebeleien. Mit neuen Gabelklemmschellen lassen sich die Serienlenkstummel individueller einstellen.

Auch beim Räderwerk legen die Bayern nach. Schmiedefelgen sind hier die erste Eskalationsstufe, Top-Performance liefert der Felgensatz aus Karbon. Achsprotektoren versuchen die teure Investition zu schützen. Wirklich günstig sind die M Performance Teile allerdings nicht. Teilweise müssen sie auch beim Händler montiert werden, da die Bordelektronik angepasst werden muss. Die Preise für die M-teile sind in der oben angehängten Fotoshow aufgeführt.