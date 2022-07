JMDF Ducati PC Superbike und Supercomputer

Hinter dem Buchstabenkürzel JMDF steckt der Thailänder Juggapat Thongle. Der PC-Experte hat sich auf Case Modding, also auf die äußerliche Gestaltung von Computern spezialisiert. In der Nerd-Community ist er längst international bekannt.

PC-Gehäuse in Motorradform

Nun stößt er auch in die Biker-Community vor. Seine neuesten Kreationen sind PC-Gehäuse in Motorradform. Dabei nimmt er sich bevorzugt ikonische Originaldesigns mit entsprechend hohem Wiedererkennungswert vor. Wie beispielsweise das Ducati-Superbike Panigale. Einen PC hat er bereits in eine Panigale verwandelt. Ob das die aktuelle V4 oder eine ältere Version mit V2 sein soll, dürfen die Nerds und Ducatisti jeweils für sich selbst entscheiden, denn die Details sind nicht so genau ausgeführt, dass es eindeutig zuzuordnen wäre. Hauptsache: Ducati Panigale, in markentypischem Rot.

Das Case-Modding-Handwerk

Juggapats Spezialwerkzeuge, Software und Hardware, heißen PETG, PLA+ und 3D-Drucker. Unter dem roten Panigale-Kleid stecken diese Komponenten und Eckdaten: i7 8700k (CPU), GTX 1080Ti (GPU), ASUS ROG strix Z390-i Gaming (Motherboard), Gskill 18 GB (RAM), Corsair hx850i (PSU), WD Black 1 TB NVMe (SSD) sowie die imposant inszenierte Wasserkühlung von Bitspower. Auf Wunsch können die Eckdaten individuell konfiguriert werden, davon hängt der Gesamtpreis ab. Das äußerliche Case Modding nach dem Vorbild der Ducati Panigale oder auch der BMW S 1000 RR kostet bei JMDF jedenfalls 1.800 US-Dollar, also zirka 1.800 Euro.

Fazit

Beim sogenannten Case Modding können Hobbies miteinander verschmelzen – beispielsweise Computer und Motorräder. Der Ducati-PC von JMDF aus Thailand sieht dem originalen Superbike verblüffend ähnlich.