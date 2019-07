Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916 Limitertes Sondermodell zum Jubiläum

Ducati hat angekündigt, am kommenden Wochenende ein Sondermodell namens Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916 vorzustellen, das in einer limitierten Stückzahl erhältlich sein wird. Erste Bilder dazu sind bereits aufgetaucht.

Sonderlich viele Informationen zum Sondermodell hat Ducati bis dato nicht preisgegeben. Spätestens am Samstag, den 13. Juli, werden uns die Italiener mit neuen Informationen und weiteren Bildern zur neuen Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916 versorgen. Bisher steht fest, dass das Sondermodell zu Ehren der legendären Ducati 916 auf die Räder gestellt wird, die dieses Jahr ihr 25. Jubiläum feiert. Sie wird einem ausgewählten Publikum bereits am Freitag (12. Juli) live in Anwesenheit von Carl Fogarty in Pebble Beach (Kalifornien) vorgestellt. Offizielle Pressebilder, auf die wir zurückgreifen werden, folgen dann einen Tag später.

Auf 500 Exemplare limitiert

Es werden lediglich 500 Exemplare der Ducati Panigale V4 25 Anniversario 916 gebaut. Jedes Exemplar erhält eine eigene Seriennummer, die unter anderem auf dem Lenker sichtbar ist. Zudem spendiert Ducati dem Sondermodell eine eigene Lackierung, exklusive Rennsportkomponenten und weitere noch nicht genannte Details. Auch zu einem Preis hat sich Ducati noch nicht geäußert.

Ducati Jedes Modell erhält eine eigene Seriennummer, die auf dem Lenker zu sehen ist.

Das Aruba-Racing-Team wird seine beiden Bikes bei der Superbike-WM am kommenden Wochenende übrigens ebenfalls in einer an das Sondermodell angelehnten Lackierung auf die Strecke schicken. Die beiden kommenden Rennen der SBK-WM finden am Samstag und Sonntag in Laguna Seca statt.