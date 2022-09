Ducati Panigale V4 Erlkönig Bringt Ducati die V4 R zurück?

Mit der V4 S und der SP2 segnete Ducati die Panigale-Familie bereits mit maximaler Performance. Allerdings haben beide Modelle den Desmo-V4 mit 1.103 Kubik im Rahmen. Das sind 103 Kubik zu viel für ein Homologationsmodell für die Superbike-WM. Hier sind maximal 1.000 Kubik erlaubt. Und da es die alte V4 R 2019 nur 500 Mal gab, könnten aktuelle Erlkönig-Bilder von MOTORRAD folgendermaßen gedeutet werden: Ducati bringt die Panigale V4 R zurück.

Ducati Panigale V4 R in Winterlackierung?

Nur wenig Konkretes zeigen die Bilder. Klar, es ist eine V4-Panigale von Ducati. Und die komplett schwarze Verkleidung mit dem durchgehenden Ducati-Logo von 1977, mit dem offenen "D", offenbart kaum Neues. Interessant wird es mit dem silbernen Tank. Den kennen wir bisher nur von den beiden SP-Modellen, der sogenannten Winterlackierung, und eben der ersten Ducati Panigale V4 R von 2019.

Kleiner Motor, große Leistung

2019 sank der Hub des V4 auf 48,4 Millimeter, was bei gleicher Bohrung einen Hubraum von 998 Kubik ergab. Ducati holte aus diesem Motor 221 PS bei 15.250 Touren und 112 Nm bei 11.500 /min. Mit Titanpleuel und leichter Kurbelwelle wurde viel Drehfreude gewonnen. Mit dem Racekit und offener Akrapovic-Anlage lagen sogar 234 PS bei 15.500 Touren an. Die Fahrwerkskomponenten waren damals manuelle Öhlins-Teile der absoluten Spitzenklasse. Die Felgen: leichte Alufelgen von Marchesini.

Doch keine V4 R?

Und exakt diese beiden Baugruppen lassen bei den Erlkönigbildern zweifeln, ob da eine neuen V4 R fährt. Zum einen sind hier semiaktive Fahrwerksteile zu sehen, zum anderen sind die Felgen einer aktuellen SP2 entlehnt und somit aus Carbon.

Oder doch eine V4 R?

Auf der anderen Seite bietet die Bremse vorn großes Spekulationspotenzial. Die schwarzen Bremssättel sehen den GP4-Sätteln von Brembo sehr ähnlich, also dem Profimaterial, das noch über den Stylema-Sätteln longiert. Sie werden – das kennen wir von keiner SP – von Lüftungshutzen am Gabelfuß zusätzlich gekühlt. Und wer genau an den Lenkerstummel in Fahrtrichtung links schaut, entdeckt dort die Rändelschraube der Fernverstellung für die Vorderradbremse.

Was kostet die V4 R

Wenn Ducati eine neue V4 R bringt, dann ist der Preis bereits klar: nicht mehr als 40.000 Euro. Das ist die Obergrenze für Homologationsfahrzeuge der Superbike-WM, die im SBK-Reglement festgelegt ist: Die "alte" V4 R lag mit 39.900 Euro nur knapp darunter.

Umfrage 2562 Mal abgestimmt Muss es immer die neueste, nackte Supersportlerin sein? Nein, Suzuki macht das schon richtig. Tolle Landstraße-Moppeds zum Top-Tarif. Immer. Ich braucht das neuste, schnellste, teuerste. Sonst bringt das nix - am Stammtisch. mehr lesen

Fazit

Im starken Reigen der Panigale-V4-Familie kann man nichts vermissen. Außer eine V4 R als Homologations-Motorrad für die Superbike-WM. Dazu müsste der Motor von 1.103 auf maximal 1.000 Kubik verkleinert werden. Das gab es bereits 2010, aber nur 500 Mal und zum Preis von 39.900 Euro. Erlkönigbilder lassen nun auf eine weitere Panigale-Variante schließen, die einige konstruktive Auffälligkeiten vorweist. Spätestens Ende Oktober, nach dem Neuheiten-Feuerwerk von Ducati, wissen wir mehr.