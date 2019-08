MV Agusta F3 800 UNICEF-Sondermodell Für den guten Zweck

Die hier vorgestellte MV Agusta F3 800 wurde bereits am Freitag, den 9. August 2019, auf einer Veranstaltung in Porto Cervo (Sardinien), für einen guten Zweck versteigert. Das Sondermodell soll satte 100.000 Euro eingebracht haben, die vollständig an das Kinderhilfswerk UNICEF gehen. Im Prinzip unterscheidet sich die UNICEF-MV lediglich bei der Lackierung von der Basis-F3.

Weiße Lackierung mit blauen Elementen

Die Lackierung des Sondermodells ist größtenteils in Weiß gehalten. Ansonsten gibt es an einigen Stellen hellblaue und schwarze Farbelemente. An einigen Stellen wie der Seitenverkleidung wurde zudem das UNICEF-Logo installiert. Auch auf dem Tank, der Maske und der Heckverkleidung sind UNICEF-Logos- und Schriftzüge zu sehen.

MV Agusta Das UNICEF-Logo wurde an einigen Stellen des Bikes platziert.

Das UNICEF-Sondermodell basiert technisch wie bereits erwähnt auf der Basis-F3, die 148 PS bei 13.000/min leistet und momentan ab 17.490 Euro zu haben ist. Die UNICEF-F3 ist übrigens nicht das erste Sondermodell, das von MV Agusta auf die Räder gestellt wurde. MV-Fans dürften sich noch an diverse Sondermodelle wie die in Kooperation mit Lewis Hamilton entstanden Bikes oder die MV Agusta im AMG-Design erinnern. Allerdings sind die meisten anderen Sondermodelle auf mehr als nur ein Exemplar limitiert. An Wert dürfte die F3 im UNICEF-Design somit voraussichtlich nicht so schnell verlieren.

Fazit

Ein Motorrad für einen guten Zweck auf die Räder zu stellen? Nicht die schlechteste Idee, wie wir finden. Auch andere Hersteller wie beispielsweise Harley-Davidson haben sich bereits häufiger gemeinnützig engagiert, was sehr begrüßenswert ist. Zudem ist das Sondermodell von MV Agusta auch durchaus etwas fürs Auge.