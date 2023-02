QJ Motor SRK 600 RR mit Kurven-ABS Fernost rüstet auf

Gleich vorweg: Kurven-ABS ist als Bezeichnung für das System von Bosch falsch. MSC, Motorcycle Stability Control, ist der richtige Terminus für das ESP des Zweirads. Bisher in den größeren Baureihen der Premiumanbieter zu finden, zieht der chinesische Hersteller QJ Motor 2023 nach und rüstet den 600er-Supersportler SRK 600 RR mit dem System aus. Das passt, denn die SRK war im Kontext Hardware ohnehin eines der Topmodelle des Hauses.

QJ Motor SRK 600 RR

Im Grunde wirkt die SRK 600 RR von QJ Motor wie ein Relikt einer längst vergangenen Zeit: 600er-Vierzylinder, 81 PS bei 11.000 Touren, 51 Nm bei 10.500/min und 225 Kilogramm schwer. Klingt wie 600er-Supersportler mit Vergaser der 1980er-Jahre. Nur nicht ganz, denn die SRK hat eine Einspritzung, steht auf einer USD-Gabel von KYB mit Brembo-Doppelscheibe vorn, mit einem 120/70 ZR 17-Reifen, hinten sogar auf einem 180er mit 55er-Querschnitt. Kein Vergleich zu den dürren und einfachen Pendants einer Honda PC 19 von 1986. Allerdings ist die SRK schwerer als die Honda damals und selbst für heutige Verhältnisse sind 225 Kilo bei einer 600er weder super noch sportlich. Allerdings: Kräder aus China vornehmlich für China zeichnen sich eben durch hohe Robustheit gegen Kaltverformung im Straßenverkehr aus. Immerhin: Die Schwinge ist aus Aluminium. Neu ist bei QJ Motor das MSC von Bosch. Und das soll schon im Modelljahr 2023 der SRK 600 RR eingeführt werden.

Moderne Elektronik

Bisher setzte QJ Motor bei der SRK 600 RR ein normales 2-Kanal-ABS von Bosch ein. Das Upgrade auf das MSC erfolgt durch einen neuen ABS-Modulator und die IMU, die die Schräglage errechnet. Wenn das System an Bord ist, dürfte gleich die Traktionskontrolle aktiv sein, weiterhin sind Features wie eine gesteuerte Motorbremse oder eine Berganfahrhilfe möglich. Gesteuert werden die Systeme mit Fahrmodi über ein TFT-Display, geschaltet wird per Quickshifter, die Armaturen sind hinterleuchtet, die Leuchten per LED erhellt. Gestartet wird die SRK schlüssellos, bis 50 Meter Entfernung kann per Transponder das Fahrzeug geortet werden.

Europa ja oder nein?

Mit derart modernen Systemen wäre in Europa womöglich etwas Land zu gewinnen, doch übergewichtig und untermotorisiert wird QJ Motor den Schritt eher nicht wagen. Da sind den für 2022 und 2023 vorgestellten 700er-Modellen mit leichten Zweizylindern mehr Chancen gegeben.

Umfrage 112164 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

QJ Motor rüstet in China den Supersportler SRK 600 RR mit einem MSC von Bosch aus, was wir landläufig als Kurven-ABS betiteln. Damit legt QJ im Kontext Elektronik vor. Nach Europa wird dieses Modell eher nicht kommen.