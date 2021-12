Yamaha R1 Razgatlıoglu Limited Edition Replica Nur 21 bekommen ein Trackbike wie Toprak

Mit dem Toprak Razgatlioglu im Sattel holte sich Yamaha 2021 endlich den lang ersehnten Superbike-WM-Fahrertitel und dominierte ebenfalls bei den Herstellern. Um beide Titel zu feiern, haben Yamaha Europe und Crescent Yamaha – der Betreiber des Teams Pata Yamaha with Brixx WorldSBK – eine Limited Edition Replica der R1 des türkischen Stars aufgelegt. Dieses Sondermodell ist als reines Trackbike ausgelegt und streng auf 21 Exemplare weltweit limitiert.

205 PS am Rad, unter 175 kg schwer

Gebaut werden alle Exemplare direkt bei Crescent Racing. Yamaha verspricht für die Limited Edition 205 PS am Hinterrad. Für einen linearen Drehmomentverlauf sollen die nach WorldSBK-Spezifikationen gefertigte Akrapovic-Auspuffanlage und die neueste GYTR Racing-ECU sorgen. Das Gewicht des Trackbikes gibt Yamaha mit unter 175 kg vollgetankt an. Das sind 26 Kilogramm weniger als das eh schon schlanke Serienbike.

Zusätzlich bietet die Limited Edition noch jede Menge edle Anbauteile. So ist sie unter anderem mit High-End-Öhlins-Federelementen, einer oberen Gabelbrücke in Factory-Spezifikation, jede Menge Titan-Befestigungselemente und geschmiedete Marchesini-Felgen bestückt. Für die von Toprak Razgatlioglu immer wieder demonstrierte Dominanz auf der Bremse sorgt eine Brembo Racing-Bremsanlage. Für das perfekte Finish sorgen eine Racing-Lackierung in höchster Qualität sowie die Unterschrift des Weltmeisters auf dem Sitzbankhöcker.

Großes Zusatzpaket

Wer das Glück hat, eine der 21 Maschinen zu ergattern, erhält zum Bike noch ein umfangreiches Zusatzpaket. Jede Maschine trägt spezielle Limited Edition-Embleme und eine vom Mechaniker signierte Fertigungsidentifizierung. Ein gerahmtes Limited Edition-Zertifikat mit persönlicher Signatur von Toprak Razgatlioglu und Teamchef Paul Denning sowie Nummer der Limited-Edition, der Fahrgestellnummer und den Angaben zum Käufer garantieren die Echtheit. Um das Bike kennenzulernen, bekommt jeder Käufer eine personalisierte Abstimmung des Motorrads und ein Einzeltraining mit James Hillier oder Niall Mackenzie von Crescent Yamaha (nur auf britischen Strecken; Motorradabstimmung und Training außerhalb des Vereinigten Königreichs nach Vereinbarung).

Den Weltmeister selbst kennenlernen können Käufer mit VIP-Hospitality-Pässen für zwei Personen als VIP-Gäste des Teams bei einem Rennen der Wahl in der WorldSBK-Saison 2022, inklusive Boxen-Besuch und Treffen mit Toprak Razgatlioglu. Und als Trophäe für den eigenen Schrank gibt es oben drauf ein persönlich von Toprak signiertes Ausrüstungsteil, das von ihm während der WorldSBK-Meisterschaft 2021 genutzt wurde.

Der Preis für die Yamaha R1 Razgatlioglu Limited Edition Replica liegt bei 39.500 Pfund – umgerechnet rund 46.200 Euro – inklusive britischer Steuer. Bestellungen werden ab sofort gegen eine Anzahlung von 500 Pfund angenommen.

Fazit

Yamaha legt die R1 als Razgatlioglu Limited Edition Replica auf. Gebaut werden nur 21 Exemplare. Jedes kostet rund 46.200 Euro und darf auch nur auf der Rennstrecke bewegt werden.