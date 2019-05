Ab Mai bietet Yamaha die YZF-R 125 auch als Sondermodell Monster Energy Yamaha MotoGP Edition an, die im reinrassigen Rennlook antritt.

Wer sich mal fühlen will wie Valentino Rossi oder Maverick Viñales bekommt mit dem neuen YZF-R 125-Sondermodell die Gelegenheit dazu, denn der kleine Sportler tritt im Look der legendären Yamaha-MotoGP-Bikes an.

Foto: Yamaha

Markant sind dabei die grünen M-Logos des Sponsors Monster, die sich gleich mehrfach auf der schwarz Lackierten Verkleidung finden. Dazu gibt es blau gehaltene Bereiche an der Verkleidung und dem Tank sowie Schriftzüge der Sponsoren Monster und Eneos.

Technisch bleibt die 125er unverändert. Die exklusive YZF-R 125 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition 2019 kann ab Mai 2019 bei den Yamaha-Vertragshändlern bestellt werden. Als Preis werden 5.199 Euro plus Nebenkosten genannt.