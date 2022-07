21 Panigale im Racing-Look Besondere Ducatis für die heimische Garage

Ein großes Fest in Rot, treffender kann man die "World Ducati Week" nicht beschreiben. Zum elften Mal fand das weltweit größte Ducati-Treffen auf dem Misano World Circuit "Marco Simoncelli" statt und lockte mehr als 80.000 Besucher aus 84 Ländern ins sommerliche Italien. Neben vielen Attraktionen und Test-Rides war das Highlight der dreitägigen Veranstaltung zweifelsohne das "Race of Champions". Hier haben sich 21 Hochkaräter der Ducati-Rennabteilungen miteinander gemessen. Aus der MotoGP waren besipielsweise die beiden Werksfahrer Franceso Bagnaia und Jack Miller sowie Johann Zarco und Jorge Martin am Start, aus der Superbike-WM brannten unter anderem Alvaro Bautista und Michael Ruben Rinaldi Zeiten in den Asphalt von Misano. Auch Phillip Öttl von GoEleven-Ducati, aktuell einziger Deutscher in der Superbike-WM, war mit von der Partie. Die besonderen Einsatzgeräte standen und stehen nun zum Verkauf.

Panigale im Racing-Look

Als fahrbare Untersätze standen den Profis jeweils eine Ducati Panigale zur Verfügung. Jede ist dabei ein Unikat und rollt in den jeweiligen Teamfarben aus den unterschiedlichen Rennserien mit entsprechender Startnummer aus der Boxengasse. On-Top verfügen die Motorräder über eine Renn-Auspuffanlage aus dem Ducati-Corse-Programm sowie über eine spezielle Gabelbrücke mit Gravur des Fahrernamens, sonst sind die Superbikes serienmäßig. Die 21 italienischen Diven teilen sich auf in V4S und V2, jeweils dem originalen Einsatzgerät aus der jeweiligen Meisterschaft entsprechend. So waren beim Race of Champions 15 Ducati Panigale V4S und sechs Panigale V2 am Start. Dass die Piloten nicht nur zu Showzwecken um den Kurs rollten, bewiesen die Rundenzeiten: Der Sieger des Rennens, Pecco Bagnaia, umrundete den italienischen Kurs mit einer wahnwitzigen Bestzeit von 1:35.886 Minuten. Wer damit nichts anfangen kann: Diese Zeit ist nur 2,5 Sekunden langsamer als die Pole-Zeit des letztjährigen Superbike-WM Laufs in Misano – auf einem Serienmotorrad, wohlgemerkt!

Für Sammler und Enthusiasten

Am Montag, den 25. Juli 2022 hatten ausgewählte Ducati-Kunden und Sammler die einmalige Gelegenheit, eines der besonderen Superbikes zu kaufen. Voraussetzung, um diesem illustren Kreis beizuwohnen, war beispielsweise der Besitz einiger besonderer Ducati-Modelle wie einer V4R oder Superleggera, oder aber man ist bekannter Ducati-Sammler. Welch ein Preis für eine der Panigale aufgerufen wurde ist (noch) nicht bekannt. Ob alle 21 Stück am Montag verkauft wurden (wir gehen mal davon aus) ist auch noch nicht bekannt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so hätten ab dieser Woche auch normale Kunden die Chance, eines der begehrten Sammlerstücke zu ergattern. Da aber von Seiten Ducati noch kein offizielles Statement zu einem öffentlichen Verkauf kam, schätzen wir, dass alle 21 Exemplare bereits am Montag einen neuen Besitzer gefunden haben. Unten findet ihr eine Übersicht der 21 Ducati Panigale:

Ducati Panigale V4S

Ducati Lenovo Team – Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team – Jack Miller

Ducati Lenovo Team – Michele Pirro

Gresini Racing – Enea Bastianini

Gresini Racing – Fabio di Giannantonio

Pramac Racing – Johann Zarco

Pramac Racing – Jorge Martin

VR46 Racing Team – Luca Marini

VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi

Aruba.it racing – Alvaro Bautista

Aruba.it racing – Michael Rinaldi

Team go eleven – Philipp Öttl

Barni spark racing team – Luca Bernardi

Motocorsa racing – Axel Bassani

Warhorse HSBK Racing Ducati Team – Danilo Petrucci

Ducati Panigale V2

Aruba.it racing – Nicolò Bulega

Ducati orelac team – Raffaele De rosa

D34G racing – TBD

Barni spark racing team – Oliver Bayliss

CM Racing – Maximiliam Kofler

Barni racing Team CIV – TBD

Fazit

21 Panigale in Teamfarben, allesamt Unikate. Für Fans der italienischen Superbikes sind die "Race of Champions"-Ducatis jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Am Ende der Veranstaltung verkauft Ducati diese Panigale an ausgewählte Kunden.