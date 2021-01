Noch eine Bagger-Liga in den USA Verrückter Trend als Rennserie

Mit dem King of the Baggers hat alles angefangen. Umgebaute Bagger-Modelle von Harley und Indian im Rennstrecken-Trimm. Daraus wurde eine eigene Rennserie. Ein Trend, den die neue Bagger Racing League nun weiter befeuert.

Neben der gerade gegründeten Rennserie King of the Baggers zieht dieser Trend in den USA buchstäblich weitere Kreise. Die ebenfalls taufrische Bagger Racing League schickt auch umgebaute Touren-Cruiser auf die Rennstrecke. Nichts liegt fahrdynamisch näher als das. Entsprechend toll ist es, weil komplett verrückt. Hinter der neuen Rennserie stehen vor allem große Tuninganbieter, die sich so erhoffen neue Kunden anzulocken.

Renn-Regeln schnell erklärt

Ein Bagger definiert sich grundsätzlich als tourenorientiertes Motorrad mit drehmomentstarkem Motor, gerne als V2 verbaut. Er muss eine große Frontverkleidung haben, im besten Fall rahmenfest verschraubt. An Heck müssen Koffer sein, aber kein Top-Case. Diese Modelle sind für die Rennen zugelassen. Meist werden dann die Fahrwerke mit anderen Felgen und Komponenten angepasst und versucht viel Gewicht zu sparen. Mit Höherlegungen sollen knie-schleif-taugliche Schräglagenfreiheiten erreicht werden. Motortuning gehört da schon zum guten Ton und gerade in den USA gibt es erschwingliches Tuningmaterial zu Hauf. Damit geht es dann auf den Rennstrecke. Simple Sache.

Die Bagger Racing League (BRL) ist in vier Klassen eingeteilt: Hooligan GP, Big Twin GP, Stunt GP und Bagger GP. Das erste Rennwochenende der Saison 2021 soll vom 25. bis zum 27. Juni in Salt Lake City (Utah) steigen. Weitere Termine sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Fazit

Herrlich diese Rennserien direkt aus Absurdistan. Schräge Leute, fahren mit schrägen Moppeds möglichst schräg. Wenn das in Deutschland startet, bin ich dabei.