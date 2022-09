King of the Baggers Krönung des Bagger-Kings 2022 im Regen

Erstmals im Oktober 2020 tobten umgebaute Super-Cruiser mit V2-Motoren über die Rennstrecke von Laguna Seca. Der Motorsportveranstalter MotoAmerica hatte zum King of the Baggers aufgerufen, und 12 Maschinen mitsamt mutigen Fahrern traten zum spektakulären Wettstreit an.

Legendäre Auftaktveranstaltung im Herbst 2020

Die Fans waren begeistert, die Fahrer hatten einen Riesen-Spaß. Entsprechend entschied sich MotoAmerica dazu, King of the Baggers zu einer kompletten Rennserie auszubauen. "Ehrlich gesagt lief das Debütrennen des MotoAmerica King of the Baggers in Laguna Seca besser, als wir es uns erträumt hatten", sagte Wayne Rainey, Präsident von MotoAmerica. Entsprechend habe man sich dazu entschlossen, das Gange weiter auszubauen. Mit der neuen Rennserie decke man das ganze Land ab. Zudem hoffe man, neue Teams und Fahrer anzulocken. 2021 fanden insgesamt drei Läufe statt, 2022 waren es sogar sieben.

King of the Baggers 2022 ist Indian

Der prestigeträchtige Titel King of the Baggers geht am Ende der Rennsaison 2022 an Tyler O'Hara mit seinem Team von Indian Motorcycle und S&S. Am letzten der sieben Rennwochenenden der Saison 2022 regnete es im New Jersey Motorsports Park. Tyler O'Hara erkämpfte sich dort wild schlingernd einen 2. Platz und damit genügend Punkte, um die Gesamtwertung zu gewinnen. Für O'Hara und das Indian-S&S-Team ist es bereits der zweite KotB-Titel. Sie hatten bereits die legendäre Auftaktveranstaltung im Herbst 2020 zusammen gewonnen.

Nachdem Harley-Davidson die Saison 2021 für sich entschieden hatte, lag Travis Wyman vom Team Harley-Davidson Screaming Eagle auch vor dem letzten Lauf in New Jersey mit drei Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung auf Rang eins. Doch beim Regenrennen in New Jersey, wo alle Bagger bedrohlich ins Rutschen kamen, stürzte Travis Wyman in der zweiten Runde. Und zwar beim Versuch, den anderen Indian-Werksfahrer zu überholen: Ex-MotoGP-Racer Jeremy McWilliams. Travis Wyman konnte zwar anschließend weiterfahren, doch er war zu weit zurückgefallen. So genügten seinem Konkurrenten Tyler O'Hara die Punkte für Platz 2, um KotB-Champion 2022 zu werden. Sieger beim letzten KotB-Lauf 2022 in New Jersey war übrigens Kyle Wyman – Travis Wymans älterer Bruder und KotB-Champion 2021.

Harley-Davidson holt den Titel 2021

Harley-Werksfahrer Kyle Wyman ließ sich vom ersten Sieg von Indian nicht beeindrucken und holte jeweils das oberste Treppchen auf der Road Amercia in Wisconsin und auch beim Saisonfinale in Laguna Seca. Damit ist Wyman auf Harley der King of the Baggers 2021. Platz 2 geht ebenso verdient an Hauptkonkurrent Tyler O'Hara auf seiner S&S-Indian Challenger. Platz 3 der Meisterschaft kann das Privatteam Vance & Hines Harley-Davidson mit Fahrer Hayden Gillim für sich beanspruchen. Funfact: Mit der Startnummer 155 ging Superbike-Champion Ben Bostrom auf einer Feuling-Harley in Laguna Seca an den Start. Platz 5 war das Ergebnis für den Altmeister.

Indian dominiert erstes Rennen

Am 2. Mai 2021 fand das erste Rennen der King of the Baggers auf dem Michelin Raceway Road Atlanta Kurs statt. Das Mission Foods S&S Cycle Team dominierte das Wochenende: Mit dem Sieg am Sonntag in 12:58.498 Minuten bestätigte das Team die Leistungsfähigkeit der Indian Challenger mit Tyler O'Hara im Sattel, die sich bereits im den Freien Trainings und der Qualifikation abzeichnetet. Platz 2 geht an das Harley-Werks-Team mit Fahrer Kyle Wyman. In einem Verkleidung-an-Verkleidungs-Finish konnte sich die Indian mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,454 Sekunden nach acht Runden gegen die Harley durchsetzen. Die schnellste Runde auf dem vier Kilometer langen Kurs in Atlanta mit vielen High-Speed-Passagen und wenigen Kurven dauerte für die Sieger-Indian nur 1:36.392. Die zweitplatzierte Harley bleibt auch hier mit 1:36.651 nur knapp dahinter. Der dritte Platz geht wieder an ein Indian-Team, das von Roland Sands Design: Die RSD-Challenger brauchte insgesamt 13:24.250 für die acht Runden, sie schnellste Rennrunde wurde in 1:39.626 gefahren. Also jeweils deutlich langsamer als die Werks-Harley und die Sieger-Indian. Von sieben Startern konnten sechs das Rennen beenden.

Indian sponsort und repariert

Indian Motorcycles steigt nun auch offiziellen bei den King of the Baggers ein und präsentiert sich als Sponsor der Serie. Weiterhin stellt Indian bei jedem der Rennen einen Werkstatttruck zur Verfügung, um die Indian-Fahrer die nötige Werksunterstützung anbieten zu können. 2020 fuhr Indian die Rennen noch offiziell mit einer umgebauten Indian Challenger und gewann. Mit dem von S&S aufgebauten Bike wird der letztjährige Sieger Tyler O’Hara 2021 wieder antreten.

Indian Motorcycles

Harley steigt mit Werksteam ein

Harley-Davidson hat gut drei Wochen vor dem Saisonstart verkündet, mit einem Werksteam um die Krone des King of the Baggers zu kämpfen. Dazu baut die Screamin' Eagle Factory eine aktuelle Harley-Davidson Road Glide Special auf und nutzt dafür den straßenzugelassenen Milwaukee Eight 131 mit 2.247 Kubik und gut 180 Nm. Als Fahrer wird antreten: Kyle Wyman. Ein sehr erfahrener Roadracer in den USA, sechsfacher AMA Flat Track-Meister und Gewinner der Daytona 200. Zusätzlich zu dem Engagement lobt Harley noch 30.000 Dollar aus, um es weiteren Harley-Fahrern zu ermöglichen, bei den Rennen des King of the Baggers zu starten.

Indian Motorcycles

Drei Rennen in 2021

Die Serie, die das Feuer einer der ältesten Motorrad-Rivalitäten – Harley-Davidson gegen Indian – befeuert, startet vom 30. April bis 2. Mai 2021 auf der Michelin Raceway Road Atlanta in Braselton, Georgia. Und endet 09. und 11. Juli auf der berühmte Laguna Seca in Kalifornien mit der berüchtigten Corkscrew-Schikane. Dazwischen gibt es noch ein Rennwochenende zwischen dem 11. und 13. Juni auf dem Road America Ring in Elkhart Lake in Wisconsin.

Moto America/Cali Photo

Während das Debüt des King of the Baggers eine Einladung war, steht die Serie 2021 allen qualifizierten AMA-Lizenznehmern offen, wobei bei jeder Runde Meisterschaftspunkte gesammelt und am Ende der Saison ein nationaler Champion gekrönt wird.

Fazit

Wenn solche 300-Kilo-Brocken von Könnern über Rennstrecken manövriert werden, dann ist das schon ziemlich spektakulär. Zudem lassen sich Big-Twin-Fahrer und Fans so ans Renngeschehen binden. Kluger Plan, nett anzuschauen – und am Ende gewann bisher entweder Harley-Davidson oder Indian.