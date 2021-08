Fahrer Superbike-WM 2022 Wer mit wem bei welchem Team fährt

Rekord-Superbike-Weltmeister Jonathan Rea hat sich gerade erst im Vorfeld des WM-Laufs in Most zu seinem Verbleib im Kawasaki-Werksteam bekannt. Er werde seinen Vertrag bei Kawasaki erfüllen und nicht wie vielfach kolportiert ins MotoGP-Fahrerlager zu Yamaha wechseln. Rea hatte erst 2020 einen mehrjährigen Vertrag (mit unbekannter Laufzeit) mit den Grünen unterzeichnet. Auch Teamkollege Alex Lowes hat jetzt seinen Vertrag mit dem Kawasaki-Team um mehrere Jahre verlängert. Damit bleibt das Kawasaki-Werksteam auch für die Saison 2022 erhalten.

Kawasaki Racing Alex Lowes hat seinen Vertrag mit Kawasaki um mehrere Jahre verlängert.

Seine Zukunft in der Superbike-WM geregelt hat ebenfalls bereits der US-Amerikaner Garrett Gerloff. Einen Wechsel in die MotoGP hat der Yamaha-Pilot abgelehnt, dafür aber einen Vertrag bei den Blauen bis Ende 2022 unterschrieben. Auch Toprak Razgatlıoglu, dem wohl auch ein Wechsel in die MotoGP angetragen wurde, sieht seine Zukunft weiter bei Yamaha in der Superbike-WM. Der 24-jährige Türke hat einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der ihn bis Ende 2023 an Yamaha bindet.