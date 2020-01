Indian-Rückruf Sicherung kann ausfallen

Der von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA veröffentlichte Rückruf bezieht sich auf die Indian-Modelle Chief Dark Horse, Chieftain, Chieftain Dark Horse, Roadmaster, Springfield, Springfield Dark Horse, Vintage und FTR1200 – allesamt aus dem Bauzeitraum von Februar bis Juli 2019.

Licht und Motor kann ausfallen

An diesen Modellen kann eine 10-Ampere-Sicherung verbaut sein, die nicht den Herstellervorgaben entspricht. Im ungünstigsten Fall kann die Sicherung durchbrennen und so elektrische Stromkreise für die Beleuchtung und die Zündung unterbrechen und so in Folge auch zu einem Motorausfall führen.

In den USA sind von dieem Rückruf insgesamt 5.474 Fahrzeuge betroffen. Für den europäischen Markt liegen noch keine Informationen vor.