MOTORRAD Podcast Kurvendiskussion - Der MOTORRAD-Podcast

Es geht um aktuelle Modelle, um Baureihen, Kultbikes und übergeordnete Themen. Die Motorräder stehen im Vordergrund. Doch während Heftgeschichten entstehen, spielen sich ganz eigene Dramen ab. Und die sind es wert, erzählt zu werden. Wie gefällt euch der Podcast? Hört einfach rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.

Folge #02: Motorrad-Highlights 2019

Ducati V4 S, Honda CBR 650 R, Triumph Speed Twin, KTM 690er, Moto Guzzi V85 TT, KTM 790 Adventure, Yamaha Tenere 700, Indian FTR 1200 und viele, viele mehr. Aber welche Motorräder haben uns am meisten bewegt und beeindruckt? Und auf welche Neuheiten freuen wir uns schon jetzt? Im Gespräch mit den Testredakteuren Johannes Müller und René Correra versuchen wir die Motorrad-Highlights 2019 festzuhalten, und einen Blick auf kommende Modelle zu werfen. Beides kann durch die ausufernden Anekdoten nur teilweise gelingen.

Folge #01: Yamaha Ténéré 700

Yamaha hat sich viel Zeit gelassen, aber das Warten hat ein Ende. Die Ténéré 700 war eines der Highlights 2019. Das liegt nicht nur am schwerwiegenden Erbe, sondern auch an ihrer Positionierung. Eine Reise-Enduro, die viel Rallye-Flair versprüht und sich nicht durch elektronische Features auszeichnet, sondern durch Verzicht und fast schon Reduktion aufs Wesentliche. Mit einem Basispreis unter 10 000 Euro setzt sie auch preislich ein Statement. Hat sich das Warten also gelohnt? Wie schlägt sich die Yamaha im Vergleich zu den teuren und stärkeren Konkurrenten? Wie meistert sie den Spagat zwischen Straße und Gelände? Diese und andere Fragen versuchen wir im Gespräch mit Testredakteur Stefan Kaschel und Chef-Tester Karsten Schwers zu klären.