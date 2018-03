Archivbilder Aprilia RSV mille SP und der Fahrbericht aus MOTORRAD 17/1999

Da wäre etwa der Motor, der zwar grundsätzlich dem der Standard-Mille ähnelt, tatsächlich aber gründlich modifiziert wurde. Drumherum finden sich geänderte Ansaugwege, ein neu programmiertes Motormanagement sowie eine frische Auspuffanlage - mit Monoschalldämpfer für die Straße (125 PS) oder, wie im Test auf dem GP-Kurs in Mugello gefahren, mit im Preis inbegriffenem, wohlklingendem, schickem Titan-Doppelschalldämpfer plus Eprom für die Rennstrecke (146 PS, V-Twin-Rekord!). Lobenswert: wie schon die Serien-RSV erfüllt auch die Aprilia RSV mille SP ohne Katalysator die EURO 1-Abgasnorm. Einschneidende Änderungen erfuhr auch das Fahrwerk, das in dieser Form selbst Profi-Belangen gerecht werden dürfte. Etliche Leichtbauteile - viele Kohlefaserschalen, hochfeste Titanschrauben an Bremssätteln und Gabelbrücken - runden das Edel-Paket ab.

Ebenso beeindruckend, wie sicher das Fahrwerk der Aprilia RSV mille SP diese Leistung auf die Straße bringt. Immer frecher in immer tieferer Schräglage das Gas aufreissen, kein Problem. Die Italiener scheinen ihre Hausaufgaben in puncto Schwingenkinematik gemacht zu haben, denn der mechanische Grip am Hinterreifen - ein speziell für die Aprilia weiterentwickelter, entsprechend gut harmonierender Pirelli Dragon Evo Corsa - sucht mit oder ohne Beschleunigungslast seinesgleichen.

Modifizierte Brembo-Bremse an der Aprilia RSV mille SP überzeugt

Sicher auch ein Verdienst des ausgezeichneten, sehr straffen Öhlins-Federbeins, das im Verein mit der Gabel aus gleichem Haus auch in großen Schräglagen, wenn schon mal der Verkleidungskiel streift, den Asphalt glattbügelt. Auch Lenkeigenschaften und Vorderradführung überzeugen, schnell weichen die Bedenken gegenüber dem Vorderreifen mit 65er Querschnitt der schieren Lust am Fahren. Handlich in jeder möglichen Situation - sei es beim langsamen Einlenken oder beim Schräglagenwechsel in schnellen Wechselkurven -, extrem zielgenau, in Schräglage immun gegen Fahrbahneinflüsse und Lastwechsel. Sogar die sonst gescholtene, an der Aprilia RSV mille SP modifizierte Brembo-Bremse überzeugt, zumal die pneumatisch unterstützte Kupplung wirkungsvoll Hinterradstempeln unterbindet. Das Fahrwerk reagiert ungeheuer präzise auf jeden Fahrbefehl, informiert mit tadelloser Rückmeldung über den Fahrzustand. Die Aprilia zu dirigieren ist so einfach, so spektakulär unspektakulär.

Na gut, beim harten Bremsen deutet die Aprilia RSV mille SP schon mal ein Schlingern an, beim harten Beschleunigen über Bodenwellen zuckt sie schon mal ganz leicht mit dem lenkungsgedämpften Lenker. Und macht’s was? Überhaupt nix macht’s. Dieses Chassis in echte Schwierigkeiten zu bringen sei den Goddards dieser Welt oder kapitalen Fahrfehlern überlassen. Und jetzt? Skepsis? Keine Spur mehr davon. Skepsis vielleicht darüber, ob mein Konto jemals erlauben wird, 60 Mille in einen solchen Traum zu investieren.