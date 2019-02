Ducati Multistrada 950 S im Fahrbericht

Also, die 2019er-Multistrada 950 (sie ist stets feuerrot und kostet 13.590 Euro plus Nebenkosten) hat in der Basisversion folgende Features neu:

Souveränes elektronisches Fahrwerk

Dieses Ausstattungspaket erinnert eher an Luxuslimousinen als an die obere Mittelklasse der Reise-Enduros. Enduros? Ja, warum denn nicht, denn immerhin lässt die Multistrada 950 (S) vorn einen 19-Zöller rotieren. Und zwar gripstarke Pirellis „Made in Germany“. 170 Millimeter Federweg vorn wie hinten sprechen zwar eher gegen harte Offroad-Einsätze. Aber genug für komfortables Gleiten ist das allemal. Das macht die kleine Multi vom ersten Meter an klar. Denn wie sie über hohe Rampen vor und hinter den Zebrastreifen hier in Spanien hämmert, das hat schon was. Kein Zweifel, die „situationsabhängige Dämpfung“ funktioniert: Die elektronisch beaufschlagten Dämpferventile in der 48er-Upside-down-Gabel von Kayaba und dem direkt angelenkten Sachs-Federbein passen sich augenblicklich an Änderungen der Fahrbahnoberfläche an, regeln richtig feinfühlig.

Spürbar ist das digitale Eingrätschen nie – der gehobene Federungskomfort hält fast alle Störimpulse vom Hintern fern. So bügelt die Duc selbst derb aufgerissene Flickenteppich-Straßen glatt wie ein graues Spannbettuch. Ducati hat die Multi am Himmelshaken aufgehängt. So ist das. Wem das alles noch nicht reicht: Selbst die Federbasis hinten lässt sich auf Knopfdruck einstellen: für Sozius oder Passagierbetrieb, jeweils mit oder ohne Gepäck. Mehr „Zuladung“ hebt das Heck elektronisch gesteuert an. Das bringt mehr Druck aufs Vorderrad und toppt das Handling. Weit taucht die Front beim Gefühl zur den radial betätigten Brembo-Vierkolbenstoppern ab.