Erster Eindruck vom Fahrtermin mit der Husqvarna Vitpilen 701: Die schiebt sich aber schön leicht! Kein Wunder, zarte 166 Kilogramm vollgetankt verspricht Husqvarna für den stylischen Einzylinder. Zweiter Eindruck: 830 Millimeter Sitzhöhe sind gar nicht mal so niedrig. Das sind dagegen die tief angeklemmten Lenkerstummel unter der oberen Gabelbrücke. „Bück dich hoch, zu einem großen Erlebnis“, scheint die Devise zu lauten. Also was nun? Cafe Racer oder sportiver Stadtflitzer? Beides. Und noch viel mehr. Die Gänge klicken sich wunderbar leicht durch, dank „Easy Shift“-System sogar ohne Griff zur hydraulischen Kupplung. Gut gemacht, dieser Schalt-Assistent.

In der Mitte wird der bassig-dumpf klingende Single dann richtig feurig, dreht und drückt, puncht mächtig los. Heißa, das kickt! Vor allem, wenn wie hier die Straßen schmaler und die Kurvenradien immer enger werden. Dann ist die Husqvarna Vitpilen 701 vollends in ihrem Element. Schnelles Umlegen von einer Seite auf die andere geht kinderleicht. Dieses Kurvensuchgerät huscht durch die Serpentinen, dass es die wahre Freude ist. Erstaunlich stabil und präzise zieht das Fliegengewicht seine Bahn. Und es gibt noch eine Überraschung: So zackig, wie die Husqvarna Vitpilen 701 in der Stadt um zweibeinige und vierrädrige Hindernisse zirkelt, so super-handlich bleibt sie bei höherem Tempo nicht: Fürs erste Einlenken in eine schnelle Kurve braucht es durchaus einen energischen Impuls. Offenbar baut der Stummellenker nur einen kleinen Hebelarm auf.