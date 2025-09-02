13.000 Euro Bußgeld für Motorradfahrer: Überholverbot im Gotthardtunnel missachtet

Natürlich ist eine Fahrt mit dem Motorrad durch den Gotthard-Tunnel kein Vergnügen. Knapp 17 Kilometer lang, im schlimmsten Fall hinter einer Kolonne zu fahren und nicht zu vergessen: Es wird verdammt warm in der Röhre. Ein Motorradfahrer aus Großbritannien wählte am 30. August 2025 nicht den Pass, sondern den Tunnel und missachtete das strikte Überholverbot. Durch die zahlreichen Kameras aufgenommen, erwartete die Polizei des Kantons Uri den Fahrer bei der Ausfahrt und hatte einige Knöllchen auszustellen.

47-mal gegen das Überholverbot verstoßen Der Brite überholte 2 Lkw und 45 Pkw während seiner Fahrt durch den Gotthard, was laut dem Bußgeld-Katalog je mindestens 250 Franken kostet. Ergibt umgerechnet also mindestens 12.690 Euro oder knapp 11.000 Pfund Stirling. Weiterhin erhob die Staatsanwaltschaft Anzeige wegen schwerer Verstöße gegen das Bundesgesetz über den Straßenverkehr und wegen des Fahrens in ungeeignetem Zustand. Letzteres reicht von Übermüdung bis zum Fahren unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

Die Strafen hierfür sind in den meisten Fällen abhängig vom Einkommen des Übeltäters. Ob der Mann verhaftet wurde, ist nicht bekannt, nur: Es wurde direkt ein lebenslanges Fahrverbot für die Schweiz ausgesprochen.