Erste Elektro-Honda: Test des EV Fun Concept in Deutschland

"Vergleichbar mit einer 750er" – so ordnete Honda bereits Ende 2023 die angekündigte EV-Baureihe ein und ließ seither keinen Zweifel am Vorhaben, große Elektro-Modelle anbieten zu wollen. Zur EICMA 2024 präsentierte Honda das EV Fun Concept, und 2025 laufen Tests & Teaser mit der ersten Elektro-Honda.

Finale Test-Fahrten des Honda EV Fun Concept – in Deutschland Am 2. September 2025 veröffentlichte Honda ein weiteres Teaser-Video vom EV Fun Concept. Bemerkenswert: Die wohl finalen Test-Fahrten mit dem seriennahen Prototyp der ersten Elektro-Honda finden seit Mai 2025 in Deutschland statt. Rund um die deutsche Honda-Niederlassung in Offenbach, mit Offenbacher Kennzeichen ("rote Nummer").

Elektrisches Mittelklasse-Naked-Bike Informationen zum Honda EV Fun Concept fließen hingegen spärlicher als der Strom. Der verwertbare Teil der Pressemitteilung im September 2025: "Es handelt sich um ein mittelgroßes Naked Bike mit fest eingebautem Akku, das sowohl an Schnellladesäulen als auch an Typ-2-Ladesäulen angeschlossen werden kann."

Elektro-Honda für die A2-Klasse? Zur EICMA im November 2024 hatte Honda das EV Fun Concept unkommentiert vorgestellt, allerdings einige hochwertige technische Lösungen gezeigt. Darunter die hochinteressante Rahmenbauweise aus Aluminium, einen wohl mittragend integrierten Akku, Mittelmotor, Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb. Grundzutaten für ein modernes Elektro-Motorrad.

"Vergleichbar mit einer 750er" Doch mit Daten hält Honda sich bisher zurück. Es flimmern einige unklare, schwer verortbare Werte herum. Um die 100 Kilometer Reichweite und Schnellladen per CCS sollen möglich sein. Und natürlich das Einordnen in die 750er-Klasse. Die beginnt bei Honda aktuell mit der CB 750 Hornet mit 92 PS. Diese Spitzenleistung erwartet derzeit wohl niemand bei einem Elektro-Motorrad. Insbesondere bei der defensiven Angabe der Reichweite. Passend motorisiert wäre die Elektro-Honda mit um die 70 PS Spitzenleistung und maximal 35 Kilowatt (48 PS) Dauer-Nennleistung. So würde sie in die europäische A2-Klasse passen.

Einarmschwinge und Zahnriemen Bitte nichts mehr ändern sollte Honda am Endantrieb per Zahnriemen, der wohl trotz eines Federwegs von über 100 Millimeter hinten technisch möglich ist, da Motorwelle und Schwingenlager koaxial liegen, es also keine Längenveränderung des Riemens beim Ein- und Ausfedern gibt. Die Vorteile des ruhigen Laufs und wartungsarmen Gebrauchs sind ohnehin seit Jahrzehnten bewiesen. Die Aluminium-Einarmschwinge ist anscheinend mitsamt Felgen-Design eine Übernahme von der Honda CB 1000 R – hier allerdings mit weniger breitem 150er-Reifen.