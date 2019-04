Eine Honda Gold Wing ist ein mächtiger Tourer. In der Custom-Version, die Honda Nordamerika in Daytona präsentiert hat, wird die Gold Wing zur ultracoolen Cool Wing.

Aufgebaut hat die Honda Cool Wing der südkalifornische Customizer Steady Garage, um sie auf der Daytona Bike Week 2019 zu präsentieren. Für die Verwandlung des Supertourers blieben den Jungs dabei nur 45 Tage Zeit.

Zunächst wurde die Gold Wing um ihr Topcase gebracht, um ihr die typische abfallende Linie einer Bagger anzuerziehen. Die gestufte Sitzbank wurde durch eine einteilige Variante mit quergestepptem braunen Lederbezug ersetzt. Der Umbau auf eine per Druckluft unterstützte Höhenverstellung an der Hinterhand lässt die Cool Wing bei Bedarf bis auf die Krümmer des Sechszylinders absinken. Der zuständige Kompressor plus Druckluftbehälter sitzt in linken Seitenkoffer.

Verkleidung bleibt fast unverändert

An die Verkleidungsteile der Gold Wing wurde nur dezent Hand angelegt. Die seitlichen Lüftungsgitter wurden durch jeweils drei Lamellen ersetzt, der Vorderradkotflügel wurde ebenso teilcoupiert wie die Verkleidungsscheibe.

Bei der Kolorierung fiel die Wahl auf ein Farbschema aus türkisem Lackkleid und goldfarbenen Streifen auf allen Verkleidungsteilen. Ergänzend hüllt sich der Auspuff in Mattschwarz. Das Serienvorderrad wurde mit Alu-Deckeln für eine Scheibenrad-Optik bestückt, die Vorderradgabel wurde um ihre Reflektoren gebracht. Die entstandenen Öffnungen wurden mit Maschendrahtabdeckungen versehen.

Technisch blieb die Gold Wing bis auf das Fahrwerk unagetastet, das Ergebnis ist dennoch cool.