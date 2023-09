In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

MOTORRAD-Leser Klaus Bagdahn zückte sofort sein Smartphone, als er im Sommer 2023 am Großglockner Rast machte und 2 auffällig unauffällige schwarze Motorräder auf dem Parkplatz sah. Offensichtlich handelte es sich dabei um Erlkönige, teilweise getarnt. Diese Motorräder, die anscheinend auf Testfahrt in den Alpen unterwegs waren, können eindeutig Suzuki zugeordnet werden. Basis: GSX-S 1000.

Bereits im Sommer 2021 berichtete MOTORRAD über die neue Modellvariante GSX-S 1000 T, die damals von Suzuki amtlich angemeldet wurde. Zwar folgte im Herbst 2021 das Sport-Touring-Modell GSX-S 1000 GT, doch die T-Variante blieb weiterhin mysteriös. Bei den beiden im Juli 2023 fotografierten Erlkönigen könnte es sich um das neue Modell GSX-S 1000 T handeln. Oder um die GSX-1000 X , die Suzuki im September in der Schweiz homologiert hat. Und das X passt im Kontext Crossover viel besser als das T.

Crossover oder SUV à la Versys oder Tracer

Konzeptionell zielt die Suzuki GSX-S 1000 X anscheinend auf die Kawasaki Versys 1000 oder die Yamaha Tracer 9. In Anbetracht der breit bereiften 17-Zoll-Straßenräder – 120/70-17 vorn, 190/50-17 hinten – erscheinen Bezeichnungen wie Reiseenduro oder Adventure unzutreffend. Eher passen Begriffe wie Crossover oder SUV. Indizien auf den Erlkönigfotos sind die Handprotektoren sowie die leicht höher gelegte Gesamterscheinung. Den Eindruck bestätigen die Homologationsdaten der Suzuki GSX-S 1000 X: Sie wird, mit einer Höhe von 1.290 Millimeter, die GT um 75 Millimeter überragen. Optional ist die GSX-S 1000 X 1.350 Millimeter hoch, was auf eine höhenverstellbare oder nachrüstbare Scheibe hinweist. Ebenfalls wächst die X in der Breite: 925 Millimeter Lenkerbreite sind 100 Millimeter mehr als die GT.