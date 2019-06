Der A2-Führerschein ist in der Tasche? Nun soll ein passendes und aktuelles Motorrad mit maximal 48 PS und Euro 4 her? Wir haben für euch einen Überblick über 48 PS-Bikes zusammengestellt, die ab Werk oder gedrosselt für den A2-Führerschein in Frage kommen.

Die meisten Besitzer des A2-Führerscheins dürften es mittlerweile mitbekommen haben: Seit dem 28. Dezember 2016 gilt in Deutschland eine neue Regelung für A2-Führerschein-Besitzer: Stufenführerschein-Neulinge dürfen seitdem nur noch Motorräder mit 48 PS (35 kW) fahren, die ungedrosselt maximal 95 PS (70 kW) stark sind.

Für A2-Führerschein-Besitzer, die ihren Führerschein vor dem dem 28. Dezember 2016 erhalten haben, gilt Bestandsschutz: Wer den A2-Führerschein zwischen dem 19. Januar 2013 und dem 27. Dezember 2016 ausgestellt bekommen hat, darf auch auf 48 PS gedrosselte Motorräder fahren, die ungedrosselt mehr als 95 PS leisten.

Per Drosselkit auf 48 PS?

Für all diejenigen, die ihren Führerschein seit der Gesetzesänderung besitzen, und für alle A2-Einsteiger haben wir eine große Auswahl vieler 2017 erhältlichen A2-Motorräder zusammengestellt – beschränkt auf Modelle, die die Euro 4-Norm erfüllen. Neu dazu gekommen sind zudem zusätzlich Modelle, die 2018 auf dem Markt erscheinen werden. Unterschieden wird zwischen Motorrädern, die von Haus aus maximal 48 PS besitzen und Bikes, die sich auf 48 PS drosseln lassen.

Manche Motorräder, wie beispielsweise die Honda CBR 500 R, können beim Hersteller beziehungsweise beim Händler direkt als A2-Variante erworben werden. Andere Bikes lassen sich unter Umständen noch durch Drossel-Kits freier Anbieter auf 48 PS drosseln – dazu müssen sie allerdings vorher zugelassen sein, womit sie in den Verantwortungsbereich der nationalen Gesetzgebung, also der StVZO übergehen. Nach der Drosselung muss ein amtlich anerkannter Sachverständiger eine Änderungsabnahme durchführen und in die Papiere eintragen.

Bei den aufgeführten Modellen handelt es sich um Motorräder, die die aktuellen gesetzlichen A2-Vorschriften erfüllen, wobei wir nicht garantieren, dass es für jedes Euro 4-Bike mit maximal 70 kW ein passendes Drossel-Kit gibt. Wie sinnvoll es ist, beispielsweise eine Indian Chieftain zu drosseln, steht auf einem anderen Blatt.

Modellübersicht 48-PS-Motorräder mit Euro 4

Angebote und Preis-Übersicht 48PS A2 Motorräder in Deutschland

Foto: 1000PS Marktplatz App Große Vielfalt in der A2 Klasse

Die Auswahl ist in der A2 Klasse mittlerweile sehr groß. Einerseits gibt es am Gebrauchtmarkt eine große Anzahl an Motorrädern mit weniger als 48PS. Andererseits seit einigen Jahren auch ein großzügiges Angebote an Neufahrzeugen. Hier ein Überblick über die aktuellen Preise für A2 Motorräder in Deutschland: Preise A2-Motorräder Deutschland