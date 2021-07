Honda Monkey Umbau Gib dem Affen Bobber

Immer wenn der Kratschmar, also der Chronist, ein Custombike anschleppt, steigt die Spannung in der Morgenkonferenz. Im Falle der Honda Monkey Bobber von K-Speed fragt der Chef: "Bricht die nicht direkt hinter dem Motor auseinander, wenn sich jemand draufsetzt?"

Thailändische Schweißkunst

Nein, Chef. Selbst wenn stark-hüftige Menschen auf der Honda von K-Speed Platz nehmen: Da reißt nix. Denn stabil schweißen kann der Thai und er muss es auch bei zumeist barocken Straßenzuständen abseits der Hauptverkehrsadern. Und geschweißt haben die Mannen von K-Speed einiges. Zum einen wurde der Lenkkopf stark umgearbeitet, um die originale, leicht kürzere Gabel fast parallel zum Boden einbauen zu können. Im gleichen Arbeitsgang wird der Brückenrahmen mit einer Doppelschleifen zum Schwingenlager verstärkt. Ebenfalls viel Zuwendung von der Flamme erhielt die deutlich verlängerte und von Unterzügen versteifte Schwinge. Da fällt das Kürzen des Hecks mit eingeschweißtem Loop und der an der Schwinge montierte Seitenständer fast nicht mehr ins Gewicht.

Chopper, Bobber, Tracker

In Gabel und Schwinge drehen sich die originalen Felgen mit dicken Stollenreifen, einem Traktor würdig. Gesteuert wird das Vehikel über einen neuen Lenker aus dem K-Speed-Regal, wohl am Lagerplatz daneben lag das Paar Federbeine mit progressiver Feder, die die längere Schwinge gegen den kürzeren Rahmen stützen. An der linken unteren Federbeinaufnahme fand ein Kennzeichenhalter, ebenfalls von K-Speed, Platz. Am Ende ein wilder Stilmix aus Chopper, Bobber und Tracker. Unterstrichen vom High-Up-Endtopf mit Hitzeschild aus der K-Speed-Werkstatt, die auch den offenen Ansaugtrichter der Einspritzung gedreht haben.

Fazit

K-Speed zeigt hier, was das Lager und die eigene Werkstatt hergeben. Der größte Zubehöranbieter Thailands macht die ohnehin coole Honda Monkey zum Kracher-Custombike mit allem was dazu gehört: Ordentlich Rake in der Gabel, lange Schwinge, kurzes Heck, umgebauter Rahmen, kerniger Endtopf. Alles garniert mit zahlreichen Anbauteilen aus den eigenen Beständen. Großartiges Kleinkraftrad.