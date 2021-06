Honda Monkey (2022) Neuer 125er und strafferes Fahrwerk

Die Honda Monkey ist eine ganz Große unter den ganz Kleinen – zumindest was ihren Kult-Status angeht. Weitere Nahrung für die Kultbildung liefert die Modellpflege der 125er zum Modelljahr 2022.

Für das Modelljahr 2022 erhält die Monkey ein Motor-Upgrade, ein neues Fünfganggetriebe, eine verfeinerte Fahrwerksabstimmung, eine brandneue Farbe und mit einem Gepäckträger eine verbesserte Ausstattung.

Neuer Motor mit 5 Gängen

Der weiterhin luftgekühlte 124 cm3 große Zweiventilmotor leitet sich von der MSX Grom ab, bietet 50 mm Bohrung, 63,1 mm Hub und eine Verdichtung von 10:0:1. Damit kommt er auf eine Spitzenleistung von 9,5 PS bei 6.750 Touren und ein maximales Drehmoment von 11 Nm, das bei 5.500/min auf die Kurbelwelle hereinbricht. Für Euro 5-Kompatibilität sorgen ein neuer Einlassbereich in Verbindung mit einem neuen Kat im neuen Auspuff. Der neue Grom-Motor bringt zudem ein Upgrade von vier auf fünf Gänge mit. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jetzt bei 91 km/h.

Honda Der von der Grom abgeleitete Motor kann Euro 5 und bietet 5 Gänge.

Strafferes Fahrwerk

Für eine gestraffte Fahrwerksabstimmung sorgen neue Stoßdämpfer am Hinterrad, die mit Doppel-Federpaketen sowie überarbeiteten Dämpfergummis bestückt sind. Der Federweg beträgt 192 mm. Zur erweiterten Ausstattung der Monkey für das Modelljahr 2022 zählt serienmäßig ein neuer und praktischer Rohrgepäckträger mit 3 kg Traglast. Wie in früheren Zeiten zieren schöne Honda-Flügel-Logos den 5,6 Liter-Tank, dessen Lackfarbe sich auch an Rahmen, Schwinge und Dämpferfedern wieder findet.

Die Honda Monkey 125 des Jahrgangs 2022 ist wie bisher in den Farben Banana Yellow und Pearl Nebula Red sowie neu in Pearl Glittering Blue erhältlich. Preise nennt Honda noch nicht. Bislang stand die Monkey mit rund 4.200 Euro in der Preisliste.

Fazit

Zum Modelljahr 2022 bekommt die Monkey einen fünften Gang, einen neuen Motor, einen Gepäckträger, ein strafferes Fahrwerk und eine neue Farbe.