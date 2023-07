In diesem Artikel: Episode 1: Ducati Monster 30 Anniversario

Seit 2020 präsentiert Ducati seine Neuheiten nicht mehr im Spätjahr zur EICMA, sondern über Episoden verteilt und rein digital. Für das Modelljahr 2024 kündigte Ducati Ende Juli 2023 sechs neue Modelle an und zeigte kurz danach die 30-Jahre-Edition der Ducati Monster. Welches die nächsten 5 Modelle sein könnten, versucht MOTORRAD aus dem Teaserclip abzuleiten.

Episode 1: Ducati Monster 30 Anniversario Am 27. Juli 2023 präsentierte Ducati die 30-Jahre-Edition der Ducati Monster. Nur 500 Stück wird es in Tricolore-Lackierung auf Basis der Monster SP geben, zu Preisen ab 18.590 Euro.

Episode 2: 19. September 2023 Nachdem Ducati 2022 den Episoden noch Namen gegeben hatte, die zumindest einen zusätzlichen Anhaltspunkt gaben, steht 2023 nur das Datum als Titel. Die kurze Sequenz für Episode 2 zeigt kurvige Straßen, schöne Landschaften in Touren-Krad-Romantik. Ein Sporttourer oberhalb der Supersport 950 ist von Ducati nicht zu erwarten. Allerdings eine neue Variante der Multistrada V4 mit engem Fokus auf die Straße. Ob über das Fahrwerk erreicht, mit Straßenrädern oder über die Ausstattung ist nicht bekannt. Letzteres klingt plausibel, da Ducati in der Vergangenheit schon deutlich kleinere Änderungen an Modellen mit deutlich mehr Aufwand inszenierte. Am 19. September dürften wir unserer Einschätzung also eine weitere Version der Multistrada V4 sehen.

Episode 3: 3. Oktober 2023 Die Szenen der Episode 3 für den 3. Oktober 2023 sind reine Offroad-Sequenzen mit ordentlich Staub und Speed. Denkbar wäre eine weitere Version oder ein Facelift der DesertX oder eine Offroad-Variante der Multistrada V2, hier vielleicht als Rally oder gar als Version mit 21-Zoll-Vorderrad für noch mehr Offroad-Möglichkeiten. Unsere Vermutungen gehen Richtung Multistrada V2 Rally

Episode 4: 19. Oktober 2023 Nur 2 Szenen Zeit gibt Ducati im Teaser der Neuheit für den 19. Oktober. Start ist im gepflegten, modernen Vorstadtviertel mit schnellem Schnitt auf die Rennstrecke. Das ergibt 2 Möglichkeiten: Entweder das einfache und erwartete Umbenennen der Supersport 950 in Supersport V2. Oder: Nach den Erfolgen der Ducati Panigale V2 in der Supersport-Rennklasse ein umfangreiches Update des Super-Quadro-Renners, denn das letzte technische Update der kleinen Pani erfolgte mit der Einführung des Modells 2019. Tendenz: Am 19. Oktober sehen wir eine neue Panigale V2.

Episode 5: 2. November 2023 Tiefgarage, Häuserschluchten, Unterführungen, Graffiti und eine Rennstrecke. So teasert Ducati die Neuheit Nummer 5 für den 2. November 2023 an. Der starke Fokus auf urban und hip erinnert uns daran, wie Ducati die Scrambler-Reihe bewirbt. Die Rennstrecke passt nur ins Bild, wenn es sich um eine Scrambler mit potentem neuen V2 handeln würde, vielleicht aus der Monster. Tendenz: ein sportliches Scrambler-Modell auf Monster-Basis, obwohl es dazu bisher keinerlei Hinweise gab.

Episode 6: 7. November 2023 Am ersten Tag der EICMA 2023 zeigt Ducati seine bisher letzte Neuheit für 2024. Ein Sondermodell der Panigale V4, der V4R, oder sogar beides läge auf der Hand. Hinweise sind die Führung durch das Ducati-Museum in Bologna, in der vor allem Rennsport und dortige Erfolge gezeigt werden. Außerdem ist Ducati aktuell Weltmeister in der MotoGP und der WSBK.